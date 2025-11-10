La Seu prioritzarà els vianants al carrer Sant Ermengol
L’actuació, amb un pressupost de més de 620.000 euros, crearà un nou eix per caminar que connectarà l’Eixample sud i millorarà l’accessibilitat i el mobiliari urbà
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat el projecte de pacificació del tram del carrer Sant Ermengol, entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i la plaça Catalunya. Aquesta actuació té com a objectiu crear un eix per a vianants al sud de l’Eixample que connecti les trames de llevant i ponent, tal com ho fa el passeig Pasqual Ingla a la part nord, incrementant la superfície, l’accessibilitat i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.
El projecte preveu una urbanització en plataforma única amb una secció asimètrica. Es manté un únic carril de circulació i una zona de càrrega i descàrrega, substituint l’aparcament de zona blava per places d’estacionament de temps limitat que afavoreixen la rotació. La pavimentació es farà amb llamborda prefabricada de diferents mides, colors i textures per diferenciar les zones de pas de vehicles i de vianants. La vorera es protegirà de l’àmbit destinat a vehicles amb una franja de paviment diferent, on s’instal·larà una tira de pilones. La il·luminació se situarà només a la vorera nord i s’incrementarà el mobiliari urbà, incorporant dos bancs a la vorera sud i quatre cadires orientades cap a la plaça Catalunya, a més d’un augment del nombre de papereres. La nova urbanització garantirà un itinerari accessible a totes dues voreres, amb una franja adjacent a façana d’almenys 1,8 metres d’amplada i senyalització tàctil. La incorporació de bancs i cadires afavorirà l’ús d’aquest nou eix per part de persones amb mobilitat reduïda. El pressupost d’execució del projecte és de 620.910,80 euros.
