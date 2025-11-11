Mor la dona que va resultar ferida crítica en l'accident de dilluns passat a Bassella
En el sinistre s'hi van veure implicats dos turismes i un camió i hi va haver dos ferits més
Regió7
Una dona de 88 anys i veïna d'Encamp (Andorra) que el 3 de novembre passat va resultar ferida de gravetat en un accident a la C-14, al seu pas per Bassella (Alt Urgell), ha acabat morint en no poder superar les seqüeles de les lesions que va patir. Aquest dilluns es va celebrar la cerimònia de comiat al seu municipi.
El sinistre, una topada entre dos cotxes i un camió, va tenir lloc al volant de 2/4 de 4 de la tarda i va deixar tres ferits. Tots ells van ser atesos d'urgència a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Posteriorment, la dona va ser traslladada a Andorra, on finalment va traspassar.
La topada va ser violenta i els Bombers de la Generalitat, que van mobilitzar sis dotacions del cos, van haver de dur a terme tasques d'excarceració. També es van activar un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del SEM.
