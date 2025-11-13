La Seu vol ser més turística
L’Ajuntament adjudica lun Pla Estratègic de Competitivitat i Sostenibilitat del Producte Turístic
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat l’elaboració d’un Pla Estratègic de Competitivitat i Sostenibilitat del Producte Turístic de la Seu d'Urgell a la consultoria TOURISLAB - Innovació i Estratègia Turística.
Aquest document marcarà el full de ruta per al desenvolupament turístic del municipi en els propers anys, amb l’objectiu de millorar la seva posició competitiva i garantir un model de creixement responsable. La regidora de Turisme, Gemma Tó, ha explicat que “amb aquest Pla Estratègic fem un pas endavant per consolidar la Seu d’Urgell com una destinació de qualitat, responsable i amb identitat pròpia”. Tó ha afegit que “l’objectiu és millorar la competitivitat del nostre producte turístic i, alhora, garantir que el desenvolupament del sector sigui respectuós amb el territori, la cultura i el medi ambient”.
La regidora ha remarcat que “la Seu disposa d’un patrimoni natural, històric i cultural excepcional, i aquest pla ens permetrà posar-lo en valor de manera estratègica, creant oportunitats econòmiques i socials sostenibles per a la ciutadania. Volem construir un model turístic compartit, participatiu i coherent amb els valors del nostre entorn. En definitiva, es tracta de fer créixer el turisme des del respecte, la innovació i la sostenibilitat”.
Una visió estratègica per a un turisme integral
El Pla Estratègic es planteja com una eina tècnica i integradora per millorar la competitivitat i sostenibilitat de la Seu com a destinació turística. Objectiu principal: definir i avançar cap a un model de desenvolupament territorial amb responsabilitat social, cultural i mediambiental. Creació de valor: es busca generar riquesa al voltant dels valors endògens de l’entorn —el paisatge, la cultura, la història i la natura— aprofitant els elements que singularitzen la ciutat. El document estableix criteris clars i eficients per definir una estratègia competitiva amb una visió a llarg termini, un escenari òptim desitjat i els programes operatius necessaris per assolir els objectius de millora.
Compromís amb la sostenibilitat i la identitat local
El Pla posa un èmfasi especial en la necessitat que el desenvolupament turístic sigui compatible amb els valors naturals i culturals del municipi.
Sostenibilitat integral: la filosofia del pla es basa en la sostenibilitat en les seves tres dimensions —econòmica, social i mediambiental—.
Implicació sectorial: el proper pas serà iniciar un procés de diàleg amb el sector privat i els agents locals per garantir l’acceptació i la implementació efectiva de les directrius del document.
Amb aquest Pla, la Seu d’Urgell fa un pas endavant per consolidar un model turístic madur i de qualitat, capaç de generar beneficis per a tota la comunitat i, alhora, preservar els seus actius més valuosos.
