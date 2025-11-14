L'Alt Urgell crea una Taula d'Habitatge que també afecta Cerdanya i Andorra
Formen el nou ens ajuntaments i administracions supralocals, entitats socials, tècnics públics, professionals del sector privat i col·lectius socials
Miquel Spa
L'Alt Urgell ha constituit la Taula d’Habitatge (THAU) com a espai de treball i coordinació que vol donar resposta, des d’una mirada comarcal i transversal, al repte d’assegurar un habitatge digne i assequible per a totes les persones que volen viure a la comarca. La pressió urbanística que pateix l'Alt Urgell procedent d'Andorra i la Cerdanya, dos territoris també tensionats en aquest àmbit i amb els quals forma en bona part una unitat en matèria d'habitatge.
La sessió de constitució, celebrada a la Seu d’Urgell, ha comptat amb la participació de prop de quaranta persones representants d’ajuntaments i d’administracions supralocals, entitats socials, tècnics de l’administració local, professionals del sector privat i col·lectius vinculats al dret a l’habitatge.
Durant la trobada, s’han exposat les principals polítiques i actuacions que ja s’estan duent a terme des de les diferents administracions, així com iniciatives locals que treballen per mobilitzar habitatges, afavorir l’accés al lloguer i visibilitzar la dificultat de l’accés a l’habitatge a la comarca.
El debat posterior ha permès posar en comú els principals reptes i oportunitats que afronta la comarca.
Entre els aspectes tractats, s’han posat de manifest la diversitat de realitats territorials de l’Alt Urgell, amb especial atenció a les zones tensionades i la influència de la proximitat amb Andorra.
També s’ha destacat la problemàtica de les zones d’alta muntanya, amb reptes vinculats al despoblament i l’arrelament, i del sud de la comarca, amb un parc de lloguer insuficient i molts habitatges buits o en mal estat.
En aquesta línia, s’ha parlat de la necessitat d’ampliar el parc de lloguer assequible i s’han presentat experiències de bones pràctiques impulsades per diversos municipis, que han permès recuperar habitatges buits i generar-ne de nous.
Finalment, s’ha abordat l’àmbit urbanístic i legislatiu com a element clau per desenvolupar polítiques adaptades a les necessitats locals.
Amb aquesta primera trobada, la THAU inicia el seu camí com a espai estable de coordinació, intercanvi i impuls de projectes compartits.
La voluntat és que la THAU es reuneixi semestralment i que el primer trimestre del 2026 es creïn grups de treball més específics.
Han participat a la constitució de la THAU: representants de 14 dels 19 ajuntaments de la comarca; tècnics d’habitatge, serveis socials, urbanisme, serveis jurídics, joventut i representants polítics del Consell Comarcal; Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Direcció General de Polítiques de Muntanya; lnstitut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran; Diputació de Lleida; Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran; Associació Reviure les Valls, Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell; Fundació Integra Pirineus; Consell Consultiu de la Gent Gran; Col·legi d’Arquitectes de l’Alt Pirineu i dos representants d’immobiliàries i gestories.
