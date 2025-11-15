Un ferit en una explosió en un pis a Oliana
Els Bombers treballen amb sis dotacions
Un home ha resultat ferit en una explosió en un habitatge a Oliana. L'avís s'ha rebut a 2/4 d'onze al carrer Amadeu Vives. La detonació, de la qual encara no se'n saben les causes, s'ha produït a la segona planta d'un bloc de cinc pisos.
L'afectat seria un home de 65 anys que ha patit cremades, tot i que encara no ha transcendit la gravetat de les ferides. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb sis dotacions i han tallat el gas de l'immoble. S'està revisant si hi ha danys estructurals.
