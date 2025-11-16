Els bombers treballen en el rescat d'un gos en una zona de difícil accés a Ribera d'Urgellet
L'animal es troba a la zona de la Font de les Gotes
Regió7
Els Bombers treballen en el rescat d'un gos que ha caigut en una zona de difícil accés a Ribera d'Urgellet. L'avís s'ha rebut a les nou del matí i dues dotacions del parc de la SEU s'han desplaçat per poder rescatar l'animal. Es troba en una zona a prop de la Font de les Gotes. Segona ha informat el cos, han pogut arribar fins a la zona on és el gos al voltant de les 11 del matí.
