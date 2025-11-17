“Sabeu on he vingut?”: L'exalcalde de València Joan Ribó visita per sorpresa el poble de l'Alt Urgell que el va veure créixer
Nascut a l'hospital de Manresa i crescut a Adrall, el polític, de 78 anys, va reviure aquest cap de setmana els seus anys d'infantesa
Roda món i torna al Born. Això és el que ha fet l'exalcalde de València Joan Ribó, que aquest cap de setmana ha visitat el petit poble d'Adrall, a l'Alt Urgell, on va passar els anys d'infantesa. Una estada que ha aprofitat per recordar estampes de quan era petit, fer una visita ràpida a la Seu d'Urgell i compartir-ho tot a les xarxes socials. El vincle del polític amb la Catalunya central, però, no acaba aquí. I és que Ribó va néixer a l'hospital de Manresa.
"Sabeu on he vingut?". Amb aquesta pregunta, arrenca el carrusel d'imatges que Ribó, de 78 anys, ha compartit. Inclou una foto seva davant la catedral de la Seu d'Urgell, una vista del Passeig de Joan Brudieu i una imatge de la casa d'Adrall on va créixer de petit, entre d'altres.
En el text que l'acompanya, l'exbatlle assenyala que "molta gent s’ha clavat en mi per no haver nascut a València, com si fos alguna cosa roïna. Suposo que qui diu aquestes coses és perquè no té més arguments o té alguna xenofòbia rara". I rebla: "La meva família era d’Adrall, un poblet molt menut de l’Alt Urgell, molt prop d’Andorra i França. De molt jove me’n vaig anar a estudiar fora; després, als 17 anys, vaig vindre a la universitat a València i aquesta història ja la coneixeu…".
Una relació amb Manresa del tot casual
El polític que va aconseguir trencar 24 anys de govern de Rita Barberá a la ciutat de València, va néixer a Manresa el 17 de setembre del 1947. En aquella època, la seva família ja estava establerta a Adrall i el fet que ell nasqués a la capital del Bages va ser gràcies als vincles que la seva mare, que era molt creient, tenia amb un jesuïta de Manresa. Va ser ell qui li va recomanar que parís a l'hospital manresà. Un parell de dies més tard, mare i fill van tornar a casa seva, a l'Alt Urgell.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper