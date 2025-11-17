Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

“Sabeu on he vingut?”: L'exalcalde de València Joan Ribó visita per sorpresa el poble de l'Alt Urgell que el va veure créixer

Nascut a l'hospital de Manresa i crescut a Adrall, el polític, de 78 anys, va reviure aquest cap de setmana els seus anys d'infantesa

Algunes de les imatges compartides per Joan Ribó de la seva visita a Adrall i la Seu d'Urgell

Algunes de les imatges compartides per Joan Ribó de la seva visita a Adrall i la Seu d'Urgell / Instagram/Joan Ribó

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Roda món i torna al Born. Això és el que ha fet l'exalcalde de València Joan Ribó, que aquest cap de setmana ha visitat el petit poble d'Adrall, a l'Alt Urgell, on va passar els anys d'infantesa. Una estada que ha aprofitat per recordar estampes de quan era petit, fer una visita ràpida a la Seu d'Urgell i compartir-ho tot a les xarxes socials. El vincle del polític amb la Catalunya central, però, no acaba aquí. I és que Ribó va néixer a l'hospital de Manresa.

"Sabeu on he vingut?". Amb aquesta pregunta, arrenca el carrusel d'imatges que Ribó, de 78 anys, ha compartit. Inclou una foto seva davant la catedral de la Seu d'Urgell, una vista del Passeig de Joan Brudieu i una imatge de la casa d'Adrall on va créixer de petit, entre d'altres.

En el text que l'acompanya, l'exbatlle assenyala que "molta gent s’ha clavat en mi per no haver nascut a València, com si fos alguna cosa roïna. Suposo que qui diu aquestes coses és perquè no té més arguments o té alguna xenofòbia rara". I rebla: "La meva família era d’Adrall, un poblet molt menut de l’Alt Urgell, molt prop d’Andorra i França. De molt jove me’n vaig anar a estudiar fora; després, als 17 anys, vaig vindre a la universitat a València i aquesta història ja la coneixeu…".

Una relació amb Manresa del tot casual

El polític que va aconseguir trencar 24 anys de govern de Rita Barberá a la ciutat de València, va néixer a Manresa el 17 de setembre del 1947. En aquella època, la seva família ja estava establerta a Adrall i el fet que ell nasqués a la capital del Bages va ser gràcies als vincles que la seva mare, que era molt creient, tenia amb un jesuïta de Manresa. Va ser ell qui li va recomanar que parís a l'hospital manresà. Un parell de dies més tard, mare i fill van tornar a casa seva, a l'Alt Urgell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
  2. Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
  3. Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
  4. Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
  5. L'exemplaritat de Tous: segona generació
  6. El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
  7. Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
  8. Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper

Joan Ribó, exalcalde de València nascut a Manresa, visita el poble on va créixer: "Sabeu on he vingut?"

Joan Ribó, exalcalde de València nascut a Manresa, visita el poble on va créixer: "Sabeu on he vingut?"

El Govern demana tenir un kit de supervivència per a tres dies per grans apagades i confinaments: "Estem davant una societat que cada cop té més riscos"

El Govern demana tenir un kit de supervivència per a tres dies per grans apagades i confinaments: "Estem davant una societat que cada cop té més riscos"

Hisenda proposa a les comunitats autònomes suavitzar el seu objectiu de dèficit al 0,1% el 2026

Hisenda proposa a les comunitats autònomes suavitzar el seu objectiu de dèficit al 0,1% el 2026

Romero assegura que el nou model de finançament compleix el pactat amb ERC i reconeixerà «la singularitat de Catalunya»

Romero assegura que el nou model de finançament compleix el pactat amb ERC i reconeixerà «la singularitat de Catalunya»

Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous

Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous

Vaga de metges: els sanitaris convoquen aturades els dies 9 i 10 de desembre i 14 i 15 de gener

Vaga de metges: els sanitaris convoquen aturades els dies 9 i 10 de desembre i 14 i 15 de gener

Sis medalles a la Copa d’Espanya infantil i cadet per al CTJudo

Sis medalles a la Copa d’Espanya infantil i cadet per al CTJudo

Necrològiques del 18 de novembre del 2025

Necrològiques del 18 de novembre del 2025
Tracking Pixel Contents