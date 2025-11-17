La Seu complementa la programació de Nadal amb una nit vintage de rock
'El món màgic de les muntanyes' inclou 88 activitats amb canvis d’espais com el 'Tions al bosc' que es farà al Parc del Valira,
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat una nova edició del Món Màgic de les Muntanyes, que enguany arriba amb novetats en activitats familiars i joves, nous espais i un reforç de la programació nadalenca. La tinent d’alcalde de Festes, Infància i Joventut, Christina Moreno, ha remarcat que el projecte “es consolida amb una identitat pròpia i creix en participació i propostes cada any”. En l’acte també hi han participat l’alcalde Joan Barrera i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó.
La programació inclou 88 activitats i incorpora diversos canvis d’espais. La primera novetat és el trasllat de la jornada Tions al bosc al Parc del Valira, on se celebrarà el 29 de novembre amb totes les places exhaurides. L’activitat suma enguany la presència de la Toneta, que s’afegeix al tradicional Tonet, als minairons i als escrofus.
També s’estrena la nit Seu Vintage Rock, el 27 de desembre, amb concerts de grups locals a la sala Guiu. En l’àmbit juvenil, s’han programat tres activitats específiques: Futbol Bombolla, La Barraca de Nadal i un taller de cuina jove, totes per a majors de 12 anys. Una altra novetat és el joc del Minairó Trapella, que proposarà als infants descobrir diverses localitzacions del municipi.
La inauguració oficial de la campanya arribarà amb l’Encesa de Llums, el 6 de desembre, que inclourà tallers, cercaviles, batucada, espectacle de dansa vertical i actuacions musicals. Els Diables de l’Alt Urgell encendran els llums dels carrers i se celebrarà un castell de focs.
Entre les activitats tradicionals, es mantenen les Nadales al carrer, l’obra dels Pastorets de l’Escola Municipal de Música, el Pessebre Vivent al centre històric, el Tió de la Freita, el Parc de Nadal —que enguany es trasllada a la Pista Polivalent— i la Sant Silvestre, que conservarà el recorregut habitual.
L’arribada dels Reis d’Orient, el 5 de gener, tornarà a fer-se amb ràfting al Parc del Segre, seguida de la cavalcada i la recepció de cartes. Com a novetat, els infants podran portar un fanalet facilitat als centres educatius.
El municipi habilitarà cinc Punts Màgics distribuïts per la ciutat amb temàtiques diferents i una Ruta dels Tions Màgics, amb 23 tions amagats. Moreno ha agraït la tasca del personal municipal i de totes les entitats que col·laboren en la programació.
El Nadal comptarà també amb el Mercat de Nadal, els dies 6, 7 i 8 de desembre, al passeig Joan Brudieu. Segons ha avançat Gemma Tó, l’espai oferirà artesania, música i activitats per a totes les edats, així como el trenet de Nadal, que tindrà accés gratuït. Els dissabtes 13, 20 i 27 de desembre se celebrarà el mercat Pirineu Artesà, amb una vintena de parades i demostracions d’oficis.
Tota la programació arribarà als domicilis en format paper i inclourà un codi QR per a inscripcions i continguts digitals. L’edició d’enguany compta amb una il·lustració de Gemma Coma i disseny de creativadisseny.cat.
