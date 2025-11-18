Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Remades solidàries de tradició xinesa a la Seu

La Barca Dragó del Club Cadí Canoë-Kayak completa un centenar d'entrenaments amb col·lectius vulnerables per fomentar la integració

La Barca Dragó que fa les sortides sollidàries

La Barca Dragó que fa les sortides sollidàries / CLUB CANOË-KAYAK

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Seu d’Urgell porta a terme una activitat solidària a través del Parc Olímpic del Segre, aprofitant la gran afició local a navegar en caiac i sumant-hi la pràctica de la Barca Dragó, una modalitat de piragüisme d’origen xinès amb una tradició mil·lenària.

El Club Cadí Canoë-Kayak, amb la col·laboració del parc, ha completat fins ara 92 sessions d’entrenament que han comptat amb la participació de 902 persones, segons ha informat l'emissora municipal Ràdio Seu. Les embarcacions, de deu persones, fomenten la integració, la socialització i el treball en equip. Cada sessió combina exercicis d’escalfament adaptats al grup, recorreguts de tres quilòmetres remant i estiraments finals per completar l’entrenament.

Entre les entitats beneficiàries hi destaca l’Esplai de la Gent Gran de la ciutat, que practica setmanalment aquest entrenament físic orientat al benestar global. La ruta transcorre pel canal d’aigües tranquil·les del parc i la iniciativa, iniciada al maig, es manté activa durant tota la tardor.

També participen membres de l’Associació Contra el Càncer Alt Urgell, que entrenen cada dilluns. A més, el Club Cadí CK va aconseguir el bronze en Dragon Boat amb el grup Sardinetes del Segre en una competició celebrada a Badalona amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, demostrant la combinació de l’esport, la inclusió i la solidaritat en aquesta pràctica esportiva.

TEMES

