Alta demanda al curs de soldadura en granges a l’Escola Agrària del Pirineu
El curs combina teoria i pràctica per dotar els participants dels coneixements bàsics per soldar amb seguretat i autonomia
Miquel Spa
L’Escola Agrària del Pirineu ha organitzat els dies 8 i 15 de novembre de 2025, la 9ena edició del curs “Bàsic de soldadura a l’explotació agrària”, una formació adreçada a professionals i aficionats interessats en aprendre a soldar correctament amb elèctrode. A través de dues sessions pràctiques i teòriques, els participants han pogut adquirir coneixements essencials per preparar materials, escollir elèctrodes i executar soldadures amb seguretat i eficàcia.
El manteniment de la maquinària i de les instal·lacions a les empreses agràries requereix sovint de tècniques de soldadura. Per això, el curs ha combinat un primer bloc teòric, on s’han explicat els tipus de soldadura, els equips, les parts de la soldadura i els tipus d’unions amb els defectes més habituals, amb un segon bloc pràctic, amb exercicis de preparació de materials, soldadura de peces i reparació de defectes.
La formació ha estat impartida pels experts Jean François Franken i Josep Ribera, que han adaptat el contingut a les necessitats dels participants, oferint una experiència molt pràctica i propera.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa