Signat el conveni per fer una interconnexió elèctrica amb Andorra des la subestació alturgellenca d'Adrall
La firma s'ha fet en el marc de la COP30 del canvi climàtic i suposa el "pas decisiu" per impulsar el projecte
ACN
El conveni internacional entre l'estat espanyol i Andorra per dur a terme una interconnexió elèctrica des de l'estació d'Adrall, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), s'ha signat aquest dimecres en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP30) que acull la ciutat de Belém, al Brasil. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat d'Andorra, David Forné, ha destacat que la infraestructura permet avançar cap a "la descarbonització del país i la reducció d'emissions de CO2". De fet, segons han explicat des de l'executiu del Principat, la signatura representa el "pas decisiu" per impulsar un projecte clau "per garantir l'abastiment elèctric necessari per la demanda futura" del país.
La vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Energètica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha estat l'encarregada de signar el conveni per part de l'executiu espanyol. Ara, es preveu que aquest pugui ser aprovat en els menors terminis possibles per les cambres parlamentàries respectives i, un cop assolit aquest objectiu, s’impulsaran les obres de construcció després de l’acord entre Red Electrica Española (REE) i Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA). La signatura del conveni és fruit d’anys de negociacions entre ambdós països, les quals es van accelerar arran de la reunió bilateral d’alt nivell entre el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el president del govern esspanyol, Pedro Sánchez, l’any passat.
La nova infraestructura permet incrementar la capacitat d'intercanvi entre els sistemes elèctrics. De fet, el conveni preveu la implementació d’un doble circuit a 220kV des d’Adrall fins a la frontera amb Andorra, l’ampliació i adequació d'aquesta subestació a 220kV, amb un canvi de configuració i tecnologia de la instal·lació i la modificació en l’arribada a aquest punt de les línies de Llavorsí i Cercs. A més, es preveu la construcció d’una estació receptora al riu Runer per a la recepció de l’energia provinent d’aquesta nova interconnexió. El desplegament de la infraestructura es durà a terme per acord entre FEDA i REE.
La infraestructura és clau per Andorra, ja que en els pròxims deu anys s’espera que es produeixi un creixement moderat, però continu, de la demanda de consum d’energia elèctrica fruit del procés d’electrificació i descarbonització de l’economia andorrana. Totes aquestes accions permetran avançar en la transició energètica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat de carboni el 2050. A més, la nova línia també contribuirà a mantenir els bons indicadors de qualitat de subministrament.
