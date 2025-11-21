Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El conductor d'una furgoneta perd el control i topa contra un autobús a Oliana

Els ocupants d'ambdós vehicles han resultat il·lesos

Els Bombers s'han mobilitzat amb dues dotacions

Els Bombers s'han mobilitzat amb dues dotacions / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

El conductor d'una furgoneta ha perdut el control del vehicle i ha acabat impactant contra un autobús a la plaça de la Reguereta d'Oliana (Alt Urgell). L'accident ha tingut lloc el matí d'aquest divendres, pels volts de les 8.20 h. Tot i el xoc, cap dels ocupants de l'autobús, com tampoc el conductor de la furgoneta, han resultat ferits.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions. En arribar al lloc dels fets han constatat que els ocupants dels dos vehicles es trobaven il·lesos i, per tant, l'accident ha quedat tan sols en un ensurt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
  2. Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
  3. Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
  4. La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
  5. Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
  6. Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
  7. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  8. «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»

La condemna del Suprem aboca García Ortiz a l’expulsió de la carrera en compliment de les normes internes de la fiscalia

La condemna del Suprem aboca García Ortiz a l’expulsió de la carrera en compliment de les normes internes de la fiscalia

El Baxi Manresa sub-22 obté un triomf essencial per aspirar a la ronda dels millors (85-80)

El Baxi Manresa sub-22 obté un triomf essencial per aspirar a la ronda dels millors (85-80)

La CGT exposarà en un acte públic l’emergència social i educativa a Manresa

La CGT exposarà en un acte públic l’emergència social i educativa a Manresa

El conductor d'una furgoneta perd el control i topa contra un autobús a Oliana

El conductor d'una furgoneta perd el control i topa contra un autobús a Oliana

Metges de Catalunya insta Pané a rectificar per dir que la IA diagnostica millor que els sanitaris o a dimitir

Metges de Catalunya insta Pané a rectificar per dir que la IA diagnostica millor que els sanitaris o a dimitir

Wicked 2: La història alternativa d’Oz

Wicked 2: La història alternativa d’Oz

Els mòduls de l'Institut Lacetània de Manresa, pendents de si hi ha metalls al solar on han d’anar

Els mòduls de l'Institut Lacetània de Manresa, pendents de si hi ha metalls al solar on han d’anar

La reunió de columna d’Althaia recorda al traumatòleg Josep Abancó, un dels seus impulsors

La reunió de columna d’Althaia recorda al traumatòleg Josep Abancó, un dels seus impulsors
Tracking Pixel Contents