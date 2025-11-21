El conductor d'una furgoneta perd el control i topa contra un autobús a Oliana
Els ocupants d'ambdós vehicles han resultat il·lesos
El conductor d'una furgoneta ha perdut el control del vehicle i ha acabat impactant contra un autobús a la plaça de la Reguereta d'Oliana (Alt Urgell). L'accident ha tingut lloc el matí d'aquest divendres, pels volts de les 8.20 h. Tot i el xoc, cap dels ocupants de l'autobús, com tampoc el conductor de la furgoneta, han resultat ferits.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions. En arribar al lloc dels fets han constatat que els ocupants dels dos vehicles es trobaven il·lesos i, per tant, l'accident ha quedat tan sols en un ensurt.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»