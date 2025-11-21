Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen la mort d'un nounat a l'Alt Urgell

El nadó va morir al mes de març i la policia investiga els fets a instàncies del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible / Blanca Blay

ACN

La Seu d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nounat a l'Alt Urgell, segons ha publicat el diari Segre aquest divendres i ha confirmat l'ACN. El nadó va morir al mes de març i la policia investiga, a instàncies d'un jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell, si va perdre la vida abans o després de néixer i en quines circumstàncies.

El cas el porta l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran i no s'ha produït cap detenció a l'espera de com evoluciona la investigació.

