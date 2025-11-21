Investiguen la mort d'un nounat a l'Alt Urgell
El nadó va morir al mes de març i la policia investiga els fets a instàncies del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell
ACN
La Seu d'Urgell
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nounat a l'Alt Urgell, segons ha publicat el diari Segre aquest divendres i ha confirmat l'ACN. El nadó va morir al mes de març i la policia investiga, a instàncies d'un jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell, si va perdre la vida abans o després de néixer i en quines circumstàncies.
El cas el porta l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran i no s'ha produït cap detenció a l'espera de com evoluciona la investigació.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco