Un ferit en l'accident d'un camió bolcat a Ribera d'Urgellet
El sinistre ha tingut lloc a 1/4 de 9 del matí a l'N-260
Regió7
Manresa
Retencions a primera hora del matí a Ribera d'Urgellet. Un camió bolcat ha provocat cua a l'N-260 a les 9:15 hores. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'incident ha tingut lloc al punt quilomètric 240.
Actualment, s'ha habilitat pas alternatiu per agilitzar la circulació a la via. El conductor del vehicle sinistrat ha resultat ferit lleu.
