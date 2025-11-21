Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en l'accident d'un camió bolcat a Ribera d'Urgellet

El sinistre ha tingut lloc a 1/4 de 9 del matí a l'N-260

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit / Arxiu

Regió7

Manresa

Retencions a primera hora del matí a Ribera d'Urgellet. Un camió bolcat ha provocat cua a l'N-260 a les 9:15 hores. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'incident ha tingut lloc al punt quilomètric 240.

Actualment, s'ha habilitat pas alternatiu per agilitzar la circulació a la via. El conductor del vehicle sinistrat ha resultat ferit lleu.

