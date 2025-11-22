Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona resulta intoxicada per inhalació de monòxid de carboni a Oliana

Ha estat traslladada a l'Hospital de la Seu d'Urgell

Els Bombers s'han mobilitzat amb una dotació / Bombers de la Generalitat

Núria León

Una dona ha resultat intoxicada per monòxid de carboni aquest divendres a la nit en una casa unifamiliar a Oliana. L'avís s'ha rebut a les 22.39h, quan una família, una dona i els seus dos fills, han alertat el 112 que estaven a casa, sentien olor a gas i s'estaven trobant malament.

Una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres del SEM han anat fins al lloc, al carrer Germans Gomis Cornet, i han vist que els nivells de gas eren positius. Com que no han pogut identificar d'on venia la fuita, han tallat el pas del gas a l'immoble. Els dos fills han estat donats d'alta in-situ, però la dona ha hagut de ser trasllada a l'Hospital de la Seu d'Urgell en estat menys greu.

S'ha fet obertura de finestres i portes, i una vegada els nivells han estat més baixos s'ha permés que les altres dues persones puguin tornar a l'immoble. Els Bombers han recomanat que no es pasi la nit a casa, ja que les temperatures eren molt baixes i no es podia tornar a engegar la calefacció fins que un tècnic en fes la revisió.

