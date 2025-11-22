Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
L'hospital va activar el protocol d'urgència en atendre la noia d'Andorra investigada pel cas i els Mossos ja han interrogat el suposat pare de la víctima i altres persones del seu entorn
R. Tortosa
La forta hemorràgia que va patir la mare que el mes de març va ser inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell va activar el protocol que entra en funcionament en els episodis en què els centres sanitaris han d'atendre persones en aquestes circumstàncies. Després que el personal mèdic hagués d'auxiliar la noia, el Jutjat de la Seu d'Urgell va demanar que la sospitosa fos interrogada per un presumpte homicidi.
Malgrat que la jove resideix a Andorra, va donar a llum a Catalunya, i va ser aquí on va rebre ajuda amb la màxima urgència perquè havia perdut molta sang. La informació de què disposava l'hospital, traslladada convenientment a l'òrgan judicial de guàrdia en aquell moment, va portar aquesta instància a mobilitzar els Mossos d'Esquadra, cos policial que, fins ara, no ha fet més que obeir les indicacions del jutjat.
Malgrat que el pes principal de la investigació recau sobre les proves pericials que aquests mesos han dut a terme els metges forenses assignats a la Seu, els agents també han localitzat el suposat pare del bebè mort i altres persones de l'entorn de la parella per fer-los múltiples preguntes. Però les seves respectives declaracions no han aportat cap nou detall que hagi motivat la detenció o la imputació de ningú. De fet, ni tan sols la mare ha arribat a ser arrestada formalment.
Les perquisicions avancen a un ritme considerablement lent perquè la seva dificultat no rau en les actuacions pendents, sinó en la interpretació del material que ja ha estat recollit, com han indicat aquesta mateixa setmana fonts properes al cas. La mare presumiblement havia ocultat l'embaràs. El part no es va produir amb les garanties mínimes de seguretat. Per tant, allò que cal esbrinar és si la criatura va néixer sense vida o si hauria tingut possibilitats de sortir-se'n en un context més favorable.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»