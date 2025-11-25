Cent persones escenifiquen un simulacre d'accident a l'Aeroport d'Andorra la Seu
Amb l'acció s'ha activat el Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’aeroport en emergència i el Pla AEROCAT de Catalunya amb la participació de cossos d'emergència i figurants
Aeroports de Catalunya i Protecció Civil de la Generalitat han organitzat aquest dimarts a l’Aeroport d’Andorra - La Seu d’Urgell un simulacre d’accident d’un avió comercial amb 15 passatgers i 4 persones de tripulació a bord durant les maniobres d’enlairament.
La simulació ha consistit en una punxada de roda de l’aeronau en el moment de l’enlairament que ha provocat que acabés a l’herba, fora de la pista, amb vessament de combustible però sense incendi.
L’exercici, que ha comptat amb la participació d’un centenar de persones, ha posat a prova la resposta de l’aeroport, que ha activat el seu Pla d’Autoprotecció (PAU) en emergència, a la vegada que s’ha activat el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT). També s’ha practicat la coordinació operativa amb els serveis externs de l’aeroport, així com la coordinació operativa amb els serveis d'emergència d'Andorra.
Participants a l’exercici
L’Aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell ha comptat amb la participació dels Bombers del propi aeroport (3 persones), que han llençat escuma a sobre del combustible vessat. També han fet tasques de triatge.
Els Bombers de la Generalitat hi han participat amb una quinzena d’efectius, a més de dos observadors, amb tres camions d’aigua, un furgó de salvament i dues unitats lleugeres de coordinació i comandament dels parcs de la Seu d'Urgell, Montferrer, Organyà i de la Regió d’Emergències de Lleida.
Amb l’objectiu de prioritzar la coordinació entre els cossos actuants, les seguretat dels intervinents, la sectorització de l’escenari, les gestió de les víctimes i les comunicacions, els Bombers de la Generalitat, que han assumit el comandament de l’emergència, han desplegat l’operativa del rescat i l’extinció a la zona del sinistre. Així mateix, s’han coordinat amb el SEM en les tasques de triatge de les persones ferides, classificant-les segons el nivell de gravetat, per a la seva evacuació, fora de la zona calenta, fins a l'àrea sanitària, A més, han assegurat el flux d’informació entre la zona d’intervenció i el Centre de Comandament.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l’assistència sanitària en aquest simulacre. L’objectiu principal d’aquesta activitat ha estat la posada a prova del treball conjunt en un Incident de Múltiples Afectats (IMA), entre serveis d’emergència de diferents països, en aquest cas el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya i el Servei Urgent Mèdic (SUM) d’Andorra.
Un cop rebuda l’alerta del 112, el SEM ha enviat dues ambulàncies al punt de l’incident. Quan la primera unitat ha arribat al lloc i ha pogut avaluar la situació, ha ampliat la informació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM, sol·licitant l’enviament de més recursos.
En tractar-se d’un Incident amb Múltiples Afectats (IMA), s’ha realitzat el triatge per ordenar la prioritat d’assistència i evacuació. Simultàniament, s’ha filiat a totes les persones utilitzant la plataforma informàtica de gestió d’afectats que millora la traçabilitat de tots els implicats des del moment que entren en contacte amb SEM fins que són derivats als centres sanitaris. 25 persones han estat ateses i traslladades a centres sanitaris dels dos territoris, en funció de la seva patologia.
L’equip de psicòlegs del SEM també ha estat activat per oferir assistència psicològica als familiars de les persones afectades. Per aquest incident s’han desplegat 12professionals i s’han mobilitzat un total de 2 unitats, entre elles: 1 Unitat de Suport Vital Avançat i 1 Unitat de Suport Vital Bàsic.
En el grup d’ordre, els Mossos d’Esquadra han coordinat els accessos dels equips d’emergència a la zona afectada i l’atenció als familiars. Han participat a l’exercici amb 2 dotacions d’Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), 1 equip de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i 1 dotació de trànsit. A més, el cap i Sotscap de l’ABP Alt Urgell han estat presents al CCA.
La Guàrdia Civil ha intervingut a l'exercici amb 7 efectius: inicialment, una patrulla de 2 GC que són els que es trobaven a l’aeroport fent seguretat aeroportuària; i posteriorment, s’hi han incorporat dues patrulles més (5 GC) de la Sección Fiscal y de Fronteras de La Seu d'Urgell.
Per la seva part, els Agents Rurals han participat al simulacre amb l’objectiu de comprovar l’efectivitat del Cos en un cas real si el vessament de combustible arribés fora de les instal·lacions de l'aeroport i pogués haver una afectació al medi natural. Hi han col·laborat amb un comandament al Centre de Comandament Avançat i 4 agents per donar suport al Cap del Grup d'Ordre, del Cos de Mossos d'Esquadra, per tot allò referent al control d’accessos. A més, hi han participat dos agents més com a observadors.
La Direcció General de Protecció Civil s’ha encarregat de la direcció i coordinació del Grup Logístic mitjançant 3 participants i 3 observadors, distribuïts entre el CCA, la Sala de Familiars i la Sala d’Afectats. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha rebut la trucada de l’Aeroport i ha activat el protocol d’avís en funció del nivell d’activació de l’AEROCAT. Posteriorment, s’ha fet el seguiment complet de l’exercici a temps real, amb les sales centrals/territorials de les agències participants.
La Creu Roja ha participat al simulacre com a observadors.
Finalment, els Bombers d’Andorra i els serveis tècnics de protecció civil d’Andorra també hi han participat com a observadors.
