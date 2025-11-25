La Seu més ambiciosa: nova residència i cent pisos de protecció
L'Ajuntament planteja dos projectes de futur per reimpulsar l'habitatge
La Seu farà projecta dues actuacions clau pel futur de la ciutat en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: la cessió d’un terreny per a la construcció de la nova residència per a la gent gran i l’impuls per construir més de 100 habitatges de promoció pública.
Impuls a l’habitatge públic després de 20 anys
La Seu torna a impulsar la construcció d’habitatge públic després de més de 20 anys. L’Ajuntament ha impulsat dos convenis amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió de solars a l’Horta del Valira. L’objectiu és la construcció de més de 100 habitatges de promoció pública en els pròxims dos anys. La majoria seran de lloguer assequible. Aquesta actuació és la més gran que s’ha fet mai a la Seu a favor de l’habitatge assequible. Així, l’augment de l’oferta d’habitatge a la ciutat ajudarà a moderar els preus del lloguer.
El Govern de la Generalitat realitzarà en els propers mesos els concursos per adjudicar a un empresa la construcció i la gestió dels habitatges pels propers 75 anys.
Durant l’any vinent es publicaran les bases per a que les famílies o ciutadans interessats puguin presentar les seves sol·licituds Un 30% dels habitatges estaran reservats per a joves de la ciutat. Per accedir-hi, caldrà estar empadronat a la Seu com a mínim durant els darrers tres anys. Davant d’aquesta fita, l’alcalde Joan Barrera s’ha mostrat “molt satisfet de donar compliment a un compromís contret amb la ciutadania” i agraeix l’aposta del Govern de la Generalitat “l’aposta per l’habitatge de promoció pública”.
La nova residència per a la gent gran, més a prop
D'altra banda, el consistori també ha impulsat la cessió del terreny d’equipament d’uns 6.500m2 al Departament de Drets Socials, un pas definitiu per a fer realitat la nova residència per a la gent gran. “Aquesta és una aspiració de la gent de la Seu que ve de lluny”, ha afirmat l’alcalde Barrera. El terreny escollit es troba davant del barri de Santa Magdalena, al costat del futur edifici d’INEFC.
El projecte executiu de la futura residència està a punt de ser validat pels serveis tècnics de la Conselleria. Així doncs, amb la cessió del terreny i el projecte aprovat, només caldrà la licitació de les obres per part del Govern de la Generalitat. L’Ajuntament de la Seu treballarà perquè les obres de la residència comencin a finals de l’any 2026 i la seva posada en funcionament sigui l’any 2028. Per això, l’alcalde Joan Barrera es compromet a seguir treballant de valent fins que la nova residència sigui una realitat.
La nova residència preveu un total de 90 places, organitzades en 5 unitats de convivència de 18 places cadascuna, la majoria amb habitacions individuals.
A més a més, l’edifici inclourà un nou Centre de Dia de 40 places, i un total de 6 apartaments amb capacitat per a 15 places, amb el suport del personal de la residència. I disposarà també de serveis com rehabilitació, podologia, perruqueria i bar, oberts també a la resta de la ciutadania.
