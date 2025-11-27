Rescaten un escalador accidentat al pantà d'Oliana
Amb l'ajuda d'un helicòpter, han traslladada la persona ferida fins a l'aeroport de la Seu i, des d'allà, a un hospital
Regió7
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous un escalador que s'havia accidentat mentre feia una via a la zona del pantà d'Oliana, a Coll de Nargó. El 112 ha rebut l'avís a les 10.23 h i s'han mobilitzat dues dotacions terrestres dels Bombers i un helicòpter.
Membres del Grup d'Actuacions Especials dels Bombers han ascendit fins a la persona accidentada i amb l'ajut de l'helicòpter ha estat evacuada fins a l'aeroport de la Seu d'Urgell, on l'ha recollit una ambulància del SEM.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets