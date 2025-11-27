Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten un escalador accidentat al pantà d'Oliana

Amb l'ajuda d'un helicòpter, han traslladada la persona ferida fins a l'aeroport de la Seu i, des d'allà, a un hospital

Regió7

Regió7

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous un escalador que s'havia accidentat mentre feia una via a la zona del pantà d'Oliana, a Coll de Nargó. El 112 ha rebut l'avís a les 10.23 h i s'han mobilitzat dues dotacions terrestres dels Bombers i un helicòpter.

Membres del Grup d'Actuacions Especials dels Bombers han ascendit fins a la persona accidentada i amb l'ajut de l'helicòpter ha estat evacuada fins a l'aeroport de la Seu d'Urgell, on l'ha recollit una ambulància del SEM.

