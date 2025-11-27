Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trànsit transfronterer: cada dia feiner hi ha 3.700 vehicles que es desplacen a Andorra des de l'Alt Urgell i 340 des de la Cerdanya

L'enquesta de mobilitat de l'Alt Pirineu evidencia que la mobilitat des de la Seu i comarca és superior els dies laborables, mentre que el trànsit de ceretans es doble els caps de setmana

La carretera que dóna accés a Andorra des de la Seu

La carretera que dóna accés a Andorra des de la Seu / ACN

Miquel Spa

ACN

La Seu d'Urgell

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran ha permès posar xifres als desplaçaments diaris entre la vegueria i Andorra. En total, els dies feiners es registren 4.081 desplaçaments entre el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i Andorra, mentre que els caps de setmana i festius, la xifra se situa en els 3.554. La comarca que registra més desplaçaments cap a Andorra és l’Alt Urgell: 3.682 els dies feiners i 2.671 els caps de setmana i festius. La segona amb més desplaçaments cap al Principat és la Cerdanya: 338 els feiners i 599 els caps de setmana i festius. Finalment, l’Enquesta registra 56 desplaçaments des de l’Aran cap a Andorra els caps de setmana i festius.

Des del Jussà es registren 38 desplaçaments els dies feiners i 57 els caps de setmana i festius, mentre que des del Sobirà són 23 els feiners i 171 els caps de setmana i festius.

En total, s’han realitzat 7.564 entrevistes entre el 5 de novembre de 2024 i el 29 de gener de 2025, mitjançant un sistema multicanal que combina entrevistes telefòniques assistides per ordinador i enquestes per internet.

Tot plegat, queda recollit en diversos mapes, on es detallen els fluxos de mobilitat a diversos nivells: dins de la mateixa comarca, cap a altres comarques de l’Alt Pirineu i Aran i cap a altres territoris de fora de la vegueria, entre els quals hi ha Andorra. Tots els fluxos es poden consultar en un mapa interactiu.

A banda dels fluxos, l’Enquesta també permet conèixer altres elements vinculats a la mobilitat, com ara la tipologia de desplaçaments, els factors que els motiven o el grau d’utilització del transport públic, entre altres. A més, permet detallar-ho per gènere, franja d’edat o lloc de residència.

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran és una estadística oficial amb l’objectiu de conèixer els hàbits i patrons de desplaçament de la població resident a les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  2. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  3. Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
  4. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
  5. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  6. Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
  7. Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
  8. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill

Justícia autoritza màquines de depilació làser per als interns trans a les presons catalanes

Justícia autoritza màquines de depilació làser per als interns trans a les presons catalanes

El Cadí la Seu repesca la francesa Seehia Ridard en el lloc de Lucía Rodríguez

El Cadí la Seu repesca la francesa Seehia Ridard en el lloc de Lucía Rodríguez

Les comarques centrals, excepció en el mapa lingüístic: l'ús del català en el dia a dia no retrocedeix

Les comarques centrals, excepció en el mapa lingüístic: l'ús del català en el dia a dia no retrocedeix

Grup Bassols incorpora Omoda i Jaecoo a l’oferta de cotxes a l’Anoia

Grup Bassols incorpora Omoda i Jaecoo a l’oferta de cotxes a l’Anoia

Cada dia feiner hi ha 3.700 vehicles que es desplacen a Andorra des de l'Alt Urgell i 340 des de la Cerdanya

Cada dia feiner hi ha 3.700 vehicles que es desplacen a Andorra des de l'Alt Urgell i 340 des de la Cerdanya

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, defensa la transformació turística europea per situar les Balears a l’avantguarda de la Mediterrània

La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, defensa la transformació turística europea per situar les Balears a l’avantguarda de la Mediterrània

Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen assolir els 1,4 milions de forfets aquesta temporada

Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen assolir els 1,4 milions de forfets aquesta temporada
Tracking Pixel Contents