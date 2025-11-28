Els joves de la Seu legislen contra l'assetjament escolar
Els infants impulsen una campanya i traslladen a l’Ajuntament propostes sobre civisme, seguretat i espais públics
La primera sessió plenària del Consell Municipal d’Infants de la Seu d’Urgell del curs actual ha acordat impulsar una campanya de sensibilització i prevenció contra l’assetjament escolar i el ciberbullying, en línia amb el que ja va aprovar recentment el Consell Municipal d’Adolescents. El projecte abordarà la problemàtica des de les tres perspectives implicades: observador/a, víctima i agressor/a, i es desenvoluparà al llarg del curs en diverses sessions de treball.
En la trobada, els infants també van traslladar a l’alcalde, Joan Barrera, i a la regidora de Joventut i Educació, Christina Moreno, diverses demandes relacionades amb l’incivisme: brutícia als carrers, excrements de gossos, vehicles mal estacionats, mal ús dels patinets elèctrics i excés de velocitat a l’entorn de les escoles. En l’àmbit dels espais públics, van reclamar millores en els parcs infantils, als quals el consistori ha respost que hi ha previst un projecte d’actualització amb elements més moderns, inclusius i per a diverses edats.
La sessió també va abordar qüestions de seguretat viària i ciutadana, com la circulació de patinets, la velocitat dels vehicles, l’estacionament i la necessitat de millorar la il·luminació d’alguns punts de la via pública. En aquest sentit, l’alcalde va anunciar l’entrada en vigor imminent de la nova ordenança sobre patinets elèctrics. A més, es va proposar instal·lar cistelles de mida més baixa per als infants petits.
Pel que fa a Castellciutat, els nens i nenes van demanar un nou pas de vianants a la carretera nacional, van expressar preocupació per la perillositat de la línia contínua i es van interessar per l’estat de les obres del parc infantil del Rastrillo.
