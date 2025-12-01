Una casa, calcinada per un incendi aquesta matinada a Cava
L'estructura i el teulat de l'edifici han quedat completament afectats pel foc, que no ha deixat ferits
Un foc ha calcinat una casa al nucli d'Ansovell, a Cava, aquesta matinada. A l'arribada dels Bombers de la Generalitat en rebre l'avís, a les 00.25 h, el foc ja estava totalment desenvolupat i ha acabat afectant l'estructura i el teulat. Sortosament, no hi ha hagut ferits.
Inicialment, els Bombers hi han enviat set dotacions fins que ja s'ha pogut extingir el foc. Ja aquest matí, hi han treballat amb 3 dotacions per revisar i remullar l'edifici per evitar que hi quedessin punts calents.
