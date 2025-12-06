La vaga del transport públic amenaça aquest dilluns els viatges d'Alt Urgell, Cerdanya i Solsonès
Els sindicats anuncien una aturada del servei a les comarques de Lleida coincidint amb el final del pont
Els sindicats han anunciat per aquest dilluns vuit de desembre una nova jornada de vaga en el sector de transport de viatgers, que podria afectar especialment la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès. La protesta arriba després que les negociacions amb la patronal no hagin avançat, amb la principal reclamació centrada en l’equiparació del salari base amb les altres comarques de Catalunya.
Els representants dels treballadors han confirmat que aquesta setmana es va celebrar una nova reunió amb les empreses, però no s’ha arribat a cap acord. Isabel Rodríguez, secretària d’Organització de la FeSMC-UGT a les Terres de Lleida, ha lamentat que les posicions segueixen “encallades” per un únic punt i que hi ha “manca de voluntat” de la part empresarial.
La vaga coincideix amb el final del cap de setmana llarg de la Puríssima i podria afectar especialment la mobilitat dins de les tres comarques citades, on depenen del transport públic per desplaçaments locals i connexions amb altres municipis de la província.
Els sindicats també han anunciat una protesta a la estació d’autobusos de Lleida, que tindrà lloc de 9 del matí a 12 del migdia. Actualment, segons els convocants, el salari base a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran és de mil cent vuitanta-set euros, aproximadament 400 euros inferior al de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.
L’anterior jornada de vaga, celebrada el 16 de novembre, va comptar amb un seguiment d’entre el 85 i el 90% dels treballadors, segons les dades dels sindicats, i va provocar retards i alteracions en diverses línies del transport interurbà.
Les autoritats recomanen als usuaris planificar amb antelació els trajectes i consultar possibles serveis alternatius mentre duri la vaga.