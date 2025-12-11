Territori celebra el Dia Internacional de les Muntanyes exposant el nou marc normatiu als alumnes del Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya
El Govern presenta als futurs especialistes les bases de la nova llei que regula les àrees naturals en alçada
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha fet partícips aquest dimecres els alumnes del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya en la definició del nou marc normatiu que ha d’impulsar el futur dels territoris d’alta muntanya. La trobada, celebrada a la Seu d’Urgell, ha estat encapçalada pel director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, i per la directora de l’IDAPA, Amàlia Sanz, que han presentat als estudiants els eixos principals de l’Estratègia del Pirineu i els avenços de la futura Llei d’alta muntanya, que el Govern preveu culminar l’any vinent.
La sessió s’ha emmarcat en la commemoració d’una jornada que des del 2002 recorda la importància de les muntanyes com a espais de vida, patrimoni natural i motor econòmic per a milers de comunitats arreu del món. Enguany, sota el lema “Les glaceres són importants per a l’aigua, els aliments i els mitjans de subsistència a les muntanyes i riu avall”, s’ha volgut posar l’accent en el paper essencial de les zones d’alta muntanya com a veritables reserves d’aigua en un context de canvi climàtic i major vulnerabilitat ambiental.
Els responsables del Departament han remarcat davant dels estudiants —procedents de la Universitat de Lleida, la UAB, la Universitat de Girona, la UB i la URV— que el nou marc legislatiu pretén donar resposta a reptes compartits com el despoblament, la fragilitat econòmica, la gestió forestal, l’accés a l’habitatge o la preservació dels ecosistemes d’alta muntanya. El màster, cofinançat per l’IDAPA, forma professionals especialitzats en la gestió sostenible del territori i ja és una peça clau en la formació de futurs tècnics per a aquestes zones.
La commemoració arriba també just un any després de la presentació a Brussel·les de la Declaració de Puigcerdà, document que recollia les conclusions del Congrés Europeu de la Muntanya celebrat a la Cerdanya i que va fixar les bases d’una agenda comuna per impulsar polítiques de muntanya a escala continental. El Departament ha volgut subratllar que el treball legislatiu en marxa dialoga amb aquesta declaració i n’incorpora els principis de sostenibilitat, cohesió territorial i resiliència climàtica.
Amb aquesta trobada, Territori referma la voluntat de situar el futur de les zones de muntanya al centre de l’acció pública i d’obrir el procés als professionals que les gestionaran en els pròxims anys. Una implicació que, segons el Govern, serà clau per consolidar un marc legal adaptat a la realitat i les necessitats dels territoris d’alta muntanya catalans.
