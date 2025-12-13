Crema totalment un cotxe estacionat a Montferrer i Castellbò
El fet ha passat al voltant de les 4 de la matinada al municipi de l'Alt Urgell i el vehicle ha quedat calcinat
Un cotxe incendiat ha donat un ensurt aquesta matinada al nucli urbà del municipi de Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell. El cotxe estava aparcat a l’aire lliure, davant d’uns habitatges, i ha cremat totalment, en un incident que ha tingut lloc prop de les 4 de la matinada d’aquest dissabte.
S’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers que ha extingit el foc utilitzant una línia d’aigua una d'escuma. Han obert la tapa del motor per assegurar-ne la completa extinció. Tot i la ràpida intervenció el vehicle ha quedat totalment calcinat.
