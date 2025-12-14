Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Segon vehicle cremat de matinada en un cap de setmana a Montferrer i Castellbò

L'incendi no ha provocat danys personals, però la furgoneta i un altre vehicle que estava aparcat a la vora han resultat afectats

..

.. / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Montferrer i Castellbò

Un segon vehicle incendiat de matinada a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) amb només 24 hores de diferència. Després que, pels volts de les 4 h d'aquest dissabte, es cremés un cotxe aparcat a l'aire lliure, a la mateixa hora d'aquest diumenge s'ha encès una furgoneta que estava estacionada al carrer de la Trobada, davant de l'Ajuntament. Com expliquen fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incident no ha provocat danys personals, però ha afectat el mateix vehicle i, per radiació, un altre del costat.

Per a aquest succés, els Bombers s'han activat amb dues dotacions, que s'han ocupat d'extingir el foc i d'assegurar la zona un cop l'havien apagat.

En el cas del primer vehicle cremat del cap de setmana, les flames el van afectar per complet i va quedar totalment calcinat.

L'estat en què va quedar el primer cotxe incendiat dle cap de setmana

L'estat en què va quedar el primer cotxe incendiat dle cap de setmana / Bombers de la Generalitat

.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents