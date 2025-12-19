Junts per la Seu celebra que la Seu d’Urgell entri al Pla de Barris i continua oferint col·laboració per garantir-ne l’èxit
El grup municipal recorda que ja va fer aportacions en positiu durant la redacció de la candidatura
Junts per la Seu ha valorat molt positivament que la Seu d’Urgell hagi estat seleccionada com un dels municipis beneficiaris del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa que ha de permetre impulsar projectes integrals de transformació urbana, social i econòmica al centre històric de la ciutat. La formació considera que es tracta d’una oportunitat clau per millorar l’espai públic, l’habitatge, l’activitat econòmica i la cohesió social d’aquest àmbit.
El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha destacat que “és una molt bona notícia per a la Seu i una oportunitat que cal aprofitar molt bé”, tot subratllant el potencial del pla per contribuir a la revitalització del nucli antic. En aquest sentit, ha recordat que la formació ja va participar activament en el procés de redacció de la candidatura, amb aportacions “constructives i en positiu”, orientades a reforçar el comerç local, l’habitatge i la qualitat de vida dels veïns. “Tot i ser a l’oposició, vam entendre des del primer moment que aquest projecte era important per a la ciutat i per això vam voler sumar-hi amb propostes”, ha remarcat.
Amb la confirmació dels ajuts, Junts per la Seu ha reiterat la seva voluntat de col·laborar perquè el Pla de Barris es desplegui amb èxit. Fàbrega ha assegurat que la formació es posa a disposició de l’equip de govern per continuar aportant idees i experiència, i ha defensat que es tracta d’un projecte que ha de ser “compartit, pensat a llarg termini i amb una mirada àmplia que beneficiï tota la ciutadania”.
El portaveu també ha fet una crida a garantir una gestió “rigorosa, transparent i participativa” dels recursos, amb l’objectiu que el Pla de Barris no sigui només una subvenció puntual, sinó una eina real de transformació del centre històric i del conjunt de la Seu d’Urgell. Finalment, la formació ha recordat que la convocatòria només permet incloure un barri per municipi, en aquest cas el centre històric, però ha advertit que això no ha de comportar que es descuidin les inversions necessàries en altres barris de la ciutat i a Castellciutat.
