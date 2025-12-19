La Seu es beneficia del Pla de Barris i l'alcalde visualitza un nucli antic "modèlic"
La capital alturgellenca rep una subvenció de 8,6 milions que li permetrà renovar el centre històric amb un projecte de reforma integral
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s'ha vist beneficiat per una partida del nou Pla de Barris de la Generalitat. El consistori alturgellenc ha presentat un projecte integral de transformació del centre històric que aspira a reforçar-lo com a espai viu, habitable i cohesionador, tot preservant el seu alt valor patrimonial, cultural i simbòlic. La iniciativa, compta amb una inversió global de 12,4 milions d’euros, dels quals 8,6 provenen de finançament de la Generalitat.
El programa té com a objectiu recuperar i revitalitzar el nucli antic com a cor urbà, social i patrimonial de la ciutat, garantint la conservació del patrimoni històric i arquitectònic i millorant alhora les condicions de vida de la població resident. També vol afavorir la convivència entre persones de diferents orígens culturals i generacions, reforçant la cohesió social i el sentiment de pertinença al barri.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha valorat molt positivament l’obtenció d’aquests recursos. “És un gran èxit aconseguir aquests milions d’euros, perquè ens permetrà fer actuacions molt decidides en el centre històric, que és l’ànima de la Seu”, ha afirmat. Segons Barrera, el projecte reconeix la feina feta els darrers anys per posar en valor el nucli antic i culmina amb la presentació “d’un pla d’excel·lència pensat específicament per al centre històric”.
El projecte no només se centra en la rehabilitació urbana, sinó també en la dinamització econòmica i cultural del barri. El programa preveu accions orientades a fomentar l’activitat comercial, l’ús dels espais públics, l’envelliment actiu i la igualtat d’oportunitats, així com l’adaptació del centre històric als reptes demogràfics i ambientals vinculats al canvi climàtic i a les noves exigències de sostenibilitat urbana.
Barrera ha subratllat que l’objectiu final és consolidar un model de centre històric de referència. “Visualitzem un centre històric viu, modèlic i del qual puguem estar completament orgullosos”, ha assegurat. “Volem que la ciutadania se senti orgullosa de ser de la Seu i de tenir un centre històric que és, sens dubte, un dels millors de Catalunya.”
Amb aquest projecte, la Seu d’Urgell fa un pas endavant per reforçar el paper del seu nucli antic com a espai de convivència, identitat i qualitat urbana, tot consolidant-lo com un element clau del present i del futur de la ciutat.
