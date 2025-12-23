Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt per l'incendi d'un contenidor a la Seu d'Urgell

La ràpida actuació dels bombers va permetre que el foc no s'estengués

Un bomber apaga el foc d'un contenidor a la Seu d'Urgell aquest dilluns

Un bomber apaga el foc d'un contenidor a la Seu d'Urgell aquest dilluns / Bombers de la Generalitat

Regió7

La Seu d'Urgell

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dilluns a la nit un foc de contenidor a la Seu d'Urgell. L'incendi va tenir lloc a les 23:33 hores i va afectar un contenidor de rebuig al carrer Joan Baptista la Salle.

Gràcies a la ràpida actuació dels efectius desplaçats, només va cremar un perquè ràpidament van separar la resta de la bateria.

