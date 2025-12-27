La Fundació Planes Corts promou els oficis possibles al Pirineu
El programa del 2026 incorpora tallers d’intel·ligència artificial i agricultura biodinàmica, amplia l’oferta fins a 11 sessions i reforça la presència de professionals
La Fundació Planes Corts consolida el cicle formatiu “Tastet d’oficis” amb la posada en marxa d’una quarta edició que, al llarg del 2026, oferirà 11 tallers a Estamariu i Bescaran. La iniciativa proposa píndoles formatives vinculades a oficis que tenen en el món rural el seu espai natural de desenvolupament, amb l’objectiu de fomentar l’autocupació, reforçar la sobirania i posar en valor els recursos i el territori.
El programa combina artesania agroalimentària, arts i oficis i professions amb components d’innovació, com la bioconstrucció, l’agricultura biodinàmica o la intel·ligència artificial. Els tallers tenen una durada d’entre un i dos dies, sempre en cap de setmana, i una periodicitat mensual, fet que permet acostar-los a públics diversos, tant del món rural com de l’urbà.
La proposta vol ser una porta d’entrada a nous camins professionals. “Tastet d’oficis” permet experimentar disciplines diverses i, si s’escau, aprofundir-hi posteriorment amb formació especialitzada. Alhora, el cicle busca preservar i transmetre coneixements vinculats a la cultura, la natura i les possibilitats econòmiques del Pirineu. Les sessions són conduïdes per professionals en actiu, la majoria residents i treballadors a diferents comarques pirinenques.
El calendari arrenca amb un taller de fusteria a càrrec de Josep Rafanell, d’Estamariu, i continua amb propostes com la transformació creativa d’objectes antics, la confecció de roba, el treball amb feltre, la cuina silvestre, la bioconstrucció, la cianotípia, la intel·ligència artificial aplicada de manera lúdica, l’agricultura biodinàmica, l’elaboració de sabons naturals i un taller d’escriptura creativa. Cada sessió té una capacitat aproximada de deu persones i un preu mitjà de 60 euros, amb places que s’assignen per ordre d’inscripció.
L’experiència acumulada en edicions anteriors avala el projecte. Durant el 2025, la Fundació Planes Corts va organitzar deu tallers amb 126 participants, majoritàriament dones, i amb una presència destacada de veïns d’Estamariu i Bescaran, tot i que també hi van participar persones d’altres comarques del Pirineu i d’Andorra.
La Fundació Planes Corts és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament sostenible d’Estamariu i Bescaran, amb iniciatives que busquen generar ocupació, millorar la qualitat de vida i reforçar el teixit cultural i social del territori. Amb aquesta nova edició de “Tastet d’oficis”, la fundació referma el seu compromís amb un món rural viu, divers i amb futur.
