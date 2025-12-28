Ateneu de l’Alt Urgell: deu anys com a ànima social i cultural entre la Seu i la Cerdanya
L’espai popular celebra una dècada com a pal de paller del teixit associatiu i impulsa un micromecenatge a Goteo per ampliar i adequar el local i garantir el projecte col·lectiu
L’Ateneu de l’Alt Urgell fa una dècada que batega com un dels principals espais de dinamització social, cultural i política de la Seu d’Urgell, la comarca i la part de la Cerdanya que viu sota la influència de la capital alturgellenca. El projecte va néixer fa deu anys d’una aposta col·lectiva valenta, en un moment en què no tothom confiava en la seva continuïtat. Avui, però, l’Ateneu s’ha consolidat com un punt de trobada imprescindible per a entitats, col·lectius i persones compromeses amb el territori, i enceta una nova etapa amb una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo per renovar i ampliar les seves instal·lacions.
Des del 2015, l’Ateneu ha actuat com a pal de paller del moviment associatiu a la capital urgellenca, oferint un espai popular, obert i autogestionat que ha esdevingut refugi i altaveu de propostes culturals, socials i de pensament crític. Concerts, xerrades, debats, activitats comunitàries i projectes de base hi han trobat casa, reforçant el teixit social de la Seu i projectant-lo a escala comarcal.
L’entitat, sense ànim de lucre, funciona de manera horitzontal i democràtica i està sostinguda per una comunitat àmplia i diversa. Actualment compta amb prop de 200 persones sòcies, set comissions actives que gestionen el dia a dia de forma voluntària i vuit col·lectius que utilitzen l’espai com a seu habitual. Aquesta estructura ha permès mantenir una activitat continuada durant deu anys i consolidar l’Ateneu com un referent de participació ciutadana i suport mutu.
Un moment clau va arribar el 2021, amb la compra del local, que va garantir l’estabilitat del projecte. Ara, el repte és fer un pas més. L’Ateneu ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Goteo amb l’objectiu d’afrontar l’ampliació i adequació de l’espai per millorar els serveis que ofereix. El projecte preveu reubicar el despatx en una nova sala polivalent, instal·lar una cuina completament equipada amb sortida de fums i millorar l’aïllament acústic i tèrmic del local, una demanda clau per compatibilitzar activitats diverses i reduir molèsties.
La campanya arriba en un moment simbòlic: el desè aniversari de l’Ateneu. “Deu anys construint l’Ateneu en col·lectiu, mà a mà, creant comunitat i transformant la Seu”, resumeixen des de l’entitat, que fa una crida a la ciutadania a implicar-s’hi fent aportacions i difonent la iniciativa. L’objectiu és assolir la xifra òptima de finançament i garantir “un Ateneu renovat per deu anys més en comú”.
El micromecenatge inclou diferents recompenses, com samarretes commemoratives, dessuadores, quotes de sòcia o aportacions solidàries, i permet també beneficis fiscals. Més enllà de les xifres, però, la campanya vol reforçar la idea que l’Ateneu és un projecte compartit, sostingut per la comunitat que l’ha fet possible.
Compromès amb valors com el feminisme, l’antifeixisme, l’ecologisme i la reducció de les desigualtats, l’Ateneu de l’Alt Urgell s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i continua apostant per una Seu d’Urgell més crítica, cohesionada i viva. Deu anys després del seu naixement, l’Ateneu no només resisteix, sinó que mira endavant amb l’ambició de seguir transformant el territori des de la base i amb la força del col·lectiu.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat