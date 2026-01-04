Els Reis arribaran pel canal olímpic a la Seu d’Urgell
La cavalcada de La Seu d’Urgell serà a partir de les 18.30 h des del Parc Olímpic del Segre i el recorregut continuarà pels principals carrers de la ciutat fins a la sala Sant Domènec. Durant el trajecte, els infants podran entregar les seves cartes i rebran obsequis dels Reis. L’esdeveniment forma part del programa ‘El Món Màgic de les Muntanyes’.
El recorregut
