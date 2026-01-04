Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Reis arribaran pel canal olímpic a la Seu d’Urgell

L'arribada dels Reis al Parc Olímpic del Segre, l'any passat

L'arribada dels Reis al Parc Olímpic del Segre, l'any passat / AJ SEU

Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La cavalcada de La Seu d’Urgell serà a partir de les 18.30 h des del Parc Olímpic del Segre i el recorregut continuarà pels principals carrers de la ciutat fins a la sala Sant Domènec. Durant el trajecte, els infants podran entregar les seves cartes i rebran obsequis dels Reis. L’esdeveniment forma part del programa ‘El Món Màgic de les Muntanyes’.

El recorregut

El recorregut de la rua dels Reis a la Seu d'Urgell

El recorregut de la rua dels Reis a la Seu d'Urgell / Regió7

