Ferit un ciclista en una topada amb un cotxe a la Seu d'Urgell
El sinistre ha tingut lloc a l'avinguda del Camí Ral de Cerdanya
Regió7
La Seu d'Urgell
Un ciclista ha resultat ferit aquest dilluns al migdia en un xoc per encalç amb un cotxe a la Seu d'Urgell. L'accident ha tingut lloc a les 12:17 hores a l'avinguda del Camí Ral de Cerdanya i ha obligat a activar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Segons informa el cos, l'accidentat ha rebut una primera assistència mèdica del SEM al lloc dels fets i, posteriorment, ha estat evacuat a un centre sanitari.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil