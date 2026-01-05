Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit un ciclista en una topada amb un cotxe a la Seu d'Urgell

El sinistre ha tingut lloc a l'avinguda del Camí Ral de Cerdanya

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Regió7

La Seu d'Urgell

Un ciclista ha resultat ferit aquest dilluns al migdia en un xoc per encalç amb un cotxe a la Seu d'Urgell. L'accident ha tingut lloc a les 12:17 hores a l'avinguda del Camí Ral de Cerdanya i ha obligat a activar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Segons informa el cos, l'accidentat ha rebut una primera assistència mèdica del SEM al lloc dels fets i, posteriorment, ha estat evacuat a un centre sanitari.

