Un ciclista resulta ferit menys greu per una caiguda a Coll de Nargó

L'afectat ha tingut l'accident mentre circulava per una pista forestal

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Un ciclista ha resultat ferit en una caiguda a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. L'avís s'ha rebut a les 15.04 de la tarda, quan l'afectat ha caigut mentre circulava per una pista forestal del municipi. L'accident ha mobilitzat el SEM i els Bombers fins al lloc de l'accident.

Després d'una atenció al lloc dels fets, l'afectat ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital de la Seu d'Urgell en estat menys greu.

