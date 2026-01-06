Un ciclista resulta ferit menys greu per una caiguda a Coll de Nargó
L'afectat ha tingut l'accident mentre circulava per una pista forestal
Un ciclista ha resultat ferit en una caiguda a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. L'avís s'ha rebut a les 15.04 de la tarda, quan l'afectat ha caigut mentre circulava per una pista forestal del municipi. L'accident ha mobilitzat el SEM i els Bombers fins al lloc de l'accident.
Després d'una atenció al lloc dels fets, l'afectat ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital de la Seu d'Urgell en estat menys greu.
