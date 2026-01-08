La Seu d'Urgell pateix un episodi d'atacs a les entitats de cultura popular
L’Ateneu de l’Alt Urgell i la llibreria El Refugi pateixen actes vandàlics en un episodi d’odi al moviment ciutadà de base
La ciutat de la Seu d’Urgell ha viscut un episodi d’intolerància contra el teixit associatiu i cultural local després que es produïssin atacs amb ous a la vidriera d’entrada de l’Ateneu de l’Alt Urgell i a la llibreria i centre d’acció cultural i reivindicativa El Refugi. Segons han explicat des de l’Ateneu, els responsables van actuar de manera ràpida i després es van allunyar, deixant danys materials a les instal·lacions.
Els fets no es limiten a aquests espais: també s’ha denunciat un atac a un mural per Palestina, fet que evidencia, segons l’Ateneu, que es tracta d’un patró de vandalisme motivat per l’odi cap a la cultura i la reivindicació social.
En un comunicat, els membres de l’Ateneu han condemnat l’actuació i la consideren “fets intolerables” que només els reforcen en la seva tasca. Afirmen que aquestes agressions demostren que de vegades incomoden a persones que “no voldrien la nostra existència”, però que la resposta serà continuar treballant en la transformació social i en la construcció de comunitat a través de la seva activitat cultural i reivindicativa.
En el marc d’una concentració de suport, la Cooperativa El Refugi també ha emès una declaració de rebuig a aquests atacs: “Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vingut avui a la concentració i a totes aquelles que durant aquests dies ens heu fet arribar el seu suport per xarxes o presencialment. Com veiem, som moltes les que rebutgem i ens indigna aquestes accions contra espais transformadors, comunitaris, culturals i populars. I com dèiem, nosaltres seguirem aquí obrint portes, llibres i debats. Més comunitat i més cultura! Moltes gràcies a tothom.”
Aquest episodi ha generat preocupació en el teixit associatiu de la ciutat, que recorda la importància de respectar els espais de trobada i expressió cultural com a instruments per promoure el diàleg i la convivència. Tant l’Ateneu com El Refugi mantenen el compromís de continuar amb les seves activitats, defensant la participació ciutadana i els valors de la solidaritat i la cohesió social.
