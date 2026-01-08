Una vida en línia: l'Alt Urgell dispara les identificacions ditigals
L’increment de tràmits des de casa i els sistemes de reconeixement telemàtic consoliden aquesta eina clau per a la ciutadania i la transformació de les administracions passant de 40 a més de 700 documents anuals en dues dècades
La pandèmia i el canvi d’hàbits en la relació amb les administracions, cada cop més basada en els tràmits en línia, han disparat l’ús de la identificació digital a l’Alt Urgell. En aquest context, l’emissió de certificats digitals idCAT s’ha convertit en un indicador clar de la transformació digital de la ciutadania i de l’administració a la comarca.
L’emissió de certificats digitals idCAT, l’eina que permet identificar-se i signar digitalment de manera segura, ha experimentat a l’Alt Urgell un creixement sostingut i molt significatiu en els darrers sis anys, consolidant-se com una peça clau en la comunicació electrònica amb les administracions públiques.
Segons les dades d’emissió acumulades entre el 2007 i el 2025, el nombre de certificats idCAT ha passat de 40 el primer any a 717 el 2025, la xifra més alta registrada fins ara. Aquest augment reflecteix l’increment progressiu de l’ús dels serveis digitals i la confiança de la ciutadania en els sistemes d’identificació electrònica.
El creixement es va accelerar de manera clara a partir del 2020, coincidint amb la pandèmia de la covid i l’impacte del confinament en l’augment de les tramitacions electròniques. Aquell any, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va emetre 579 certificats, gairebé el doble que l’any anterior. El 2021 la xifra va pujar fins als 636 i, en els anys següents, el volum s’ha mantingut sempre per sobre dels 500 certificats anuals, fins a arribar als 717 del darrer any.
Aquest increment també es fa evident en el ritme mitjà mensual d’expedicions. Si el 2007 s’emetien 3,3 certificats al mes, el 2025 la mitjana s’ha elevat fins als 59,8 certificats mensuals, gairebé vint vegades més.
L’evolució de les dades posa de manifest el paper del certificat idCAT en la transformació digital de l’administració i en la seva relació amb la ciutadania, i confirma que cada vegada més persones opten per identificar-se digitalment per fer tràmits amb garanties de seguretat, validesa jurídica i facilitat d’ús.
El certificat idCAT, que s’instal·la a l’ordinador i té una validesa de quatre anys, permet fer gestions com la declaració de la renda, l’obtenció de l’informe de vida laboral o el certificat d’antecedents penals, entre d’altres. Amb aquestes xifres, es consolida com una eina bàsica per avançar cap a una administració més eficient, accessible i digital.
Per obtenir-lo, es pot acudir a les oficines del Consell Comarcal o fer la sol·licitud a través del portal www.idcat.cat i validar-lo posteriorment en una entitat de registre, com el mateix Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que exerceix aquesta funció des del 2007. En gairebé dues dècades s’han expedit un total de 5.155 certificats digitals, majoritàriament a veïns de la comarca, però també a usuaris de la Cerdanya i d’Andorra. El Consell Comarcal també emet els certificats digitals del personal dels ajuntaments i dels ens públics de la comarca, coneguts com a tCAT.
