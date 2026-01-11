Un incendi en una casa a l'Alt Urgell deixa ferit el propietari
El foc, originat per l’escalfor de la xemeneia, es va propagar entre el fals sostre i la coberta de l’habitatge
El SEM va atendre el propietari, ferit lleu, mentre set dotacions dels Bombers apagaven les flames
Un incendi entre el fals sostre i la coberta d’una casa a Montferrer i Castellbó, a l’Alt Urgell, ha deixat ferit lleu el propietari, un home de 25 anys, que ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’avís es va rebre ahir cap a les sis de la tarda i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que van aconseguir apagar les flames.
Segons els Bombers, tot apunta que l’origen del foc va ser l’escalfor de la xemeneia. De fet, des d’ahir a la tarda fins avui, la Regió d’Emergències de Lleida ha realitzat sis sortides relacionades amb xemeneies i el mal funcionament d’estufes.
