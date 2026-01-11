Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Un incendi en una casa a l'Alt Urgell deixa ferit el propietari

El foc, originat per l’escalfor de la xemeneia, es va propagar entre el fals sostre i la coberta de l’habitatge

El SEM va atendre el propietari, ferit lleu, mentre set dotacions dels Bombers apagaven les flames

Incendi entre el fals sostre i la coberta d'una casa a Montferrer i Castellbó

Incendi entre el fals sostre i la coberta d'una casa a Montferrer i Castellbó / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Montferrer i Castellbó

Un incendi entre el fals sostre i la coberta d’una casa a Montferrer i Castellbó, a l’Alt Urgell, ha deixat ferit lleu el propietari, un home de 25 anys, que ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’avís es va rebre ahir cap a les sis de la tarda i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que van aconseguir apagar les flames.

Segons els Bombers, tot apunta que l’origen del foc va ser l’escalfor de la xemeneia. De fet, des d’ahir a la tarda fins avui, la Regió d’Emergències de Lleida ha realitzat sis sortides relacionades amb xemeneies i el mal funcionament d’estufes.

TEMES

Tracking Pixel Contents