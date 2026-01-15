Un motorista de Barcelona resulta ferit en una sortida de via a Peramola
L'accident s'ha produït quan el motorista, que viatjava sol, ha perdut el control del seu vehicle
Un veí de Barcelona de 36 anys ha hagut de ser atès de ferides de caràcter menys greu després de patir una sortida de via amb la moto amb la qual circulava per la C-14 al seu pas per Peramola. L'accident s'ha produït als volts d'un quart i cinc de dues del migdia d'aquest dijous al punt quilomètric 146,5. A conseqüència de la sortida de via, el motorista ha estat atès pel SEM i per 2 unitats dels Bombers voluntaris d'Oliana, que han traslladat al ferit al Centre d'Assistència Primària d'aquesta població, on ha estat atès de ferides de caràcter menys greu.
