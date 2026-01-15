Sant Antoni a la Seu: més de 10.000 racions d'una escudella referència al Pirineu
La Confraria local convoca els veïns des de fa 120 anys per oferir-los, aquest dissabte, una calderada feta amb 4.000 quilos de menjar
La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per celebrar aquest proper dissabte 17 de gener la festivitat del seu patró, un dels actes més populars de la ciutat, amb l’elaboració i posterior repartiment de l’escudella al bell mig del passeig Joan Brudieu. L’alcalde Joan Barrera, en la seva salutació publicada en el programa d’actes, ha agraït l’esforç de tots els membres de la Confraria que, amb “hores, energia i entusiasme”, fan possible que la festa sigui un esdeveniment per a tota la ciutat. Segons Barrera, aquesta tradició, que ja té més de 120 anys d’història, és un reflex de la identitat de la Seu: una ciutat que no perd mai les ganes de fer coses i que manté vives les seves arrels.
L’escudella, un plat típic d’hivern, es prepara amb més de 4.000 quilos de verdures, llegums, carn de porc i vedella, que bulliran en cinc grans olles des de bon matí per repartir més de 11.000 racions a la ciutadania. Aquest acte no només és una mostra de solidaritat i tradició, sinó també un símbol de la capacitat de la ciutat per organitzar-se i mantenir les seves tradicions vives any rere any.
En el programa d’actes, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, ha destacat el paper fonamental de la Confraria com a enllaç entre la tradició i la contemporaneïtat, i ha assegurat que, en el futur, podrà reforçar encara més la seva funció social i cultural. "La Confraria té l’oportunitat de ser un pont entre les arrels que ens defineixen i les noves mirades que ens enriqueixen", ha afegit Tó.
Les celebracions començaran el divendres 16 de gener amb la presentació del 'banderer entrant', Sergi Mitjavila Faus, que rebrà el pendó de mans del 'banderer sortint', Andreu Marsà Viles, i el nomenament de l'Alexandre Comes Pellicer com a 'banderer proposat' per l'any vinent. El dissabte 17, a les 12 del migdia, se celebrarà la missa solemne a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, seguida per la benedicció i repartició del 'Panet de Sant Antoni'. A l’una del migdia, es beneiran els animals davant la Catedral i es realitzarà la passejada pels carrers fins al passeig Joan Brudieu, on es faran els tradicionals ‘Tres Tombs’. Finalment, es beneirà la calderada, i els confrares repartiran l’escudella a tots els urgellencs i urgellenques congregats. A més, s’oferiran plats commemoratius per tastar aquest plat típic de la festivitat.
