Detinguda una cuidadora a l'Alt Urgell per apropiar-se de 115.000 euros d'una parella de 89 i 92 anys
La dona es va aprofitar de la vulnerabilitat de les víctimes, dependents i sense tutela de cap familiar directe
ACN - Redacció
Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuidadora per apropiar-se presumptament de 115.000 euros dels comptes corrents d'una parella de 89 i 92 anys de l'Alt Urgell. La parella havia contractat l'arrestada com a assistent l'estiu passat, atès que tots dos són totalment dependents. Segons els Mossos, la cuidadora tenia accés al seu domicili i estava autoritzada a fer les gestions bancàries que li encarregaven perquè ells difícilment s'hi podien desplaçar. A finals d'any, la dona de 89 anys va denunciar la seva cuidadora davant els Mossos d'Esquadra en adonar-se que haurien realitzat, sense el seu coneixement, deu retirades d'efectiu amb un import de 4.800 euros i una transferència de bancària de 50.200 euros.
A més, la dona es va adonar que l'apunt a la llibreta de la transferència estava manipulat i que algú havia esborrat les dues xifres inicials per simular un valor de tan sols 200 euros.
També va constatar que del compte del seu marit també haurien realitzat retirades no autoritzades. Concretament, 107 retirades d'efectiu per un valor de 59.180 euros.
A partir d'aquí, també va descobrir que li faltaven joies, monedes i altres objectes de valor que tenia a la casa. Els mossos van obrir una investigació per concretar els il·lícits penals i mirar de demostrar la responsabilitat de la cuidadora.
Els investigadors van constatar que la transferència més important es va realitzar directament a un compte de la cuidadora i que, efectivament, seria la persona que havia retirat els diners.
També van constatar que hauria venut joies a diferents establiments de compravenda de la comarca i que actualment encara s'estan analitzant.
Aquesta persona s'hauria aprofitat de l’especial vulnerabilitat de les víctimes, per edat i que no tenien tutela de cap familiar directe, segons informen els Mossos d'Esquadra.
La investigació va concloure aquest dijous amb la detenció de la presumpta autora dels fets pels delictes d'estafa, administració deslleial i furt. També per usurpació d'estat civil en presentar un contracte de treball al seu nom amb la signatura manipulada.
La detinguda ha passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell.
