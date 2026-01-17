Restauració i benedicció de l'orgue de la Sagrada Família: nou impuls cultural i religiós a la Seu
L'acte de benedicció i el concert posterior marquen l'inici d'una etapa per a aquest instrument històric a la ciutat.
L'orgue de l'església de la Sagrada Família de La Seu d'Urgell ha estat restaurat per l'orguener Òscar Laguna, amb la direcció d'Alejandro Turanzas. Aquest instrument, de gran valor històric i cultural, ha estat renovat per garantir la seva conservació i potenciar-ne l'ús en la vida litúrgica i cultural de la ciutat. La restauració forma part d'un projecte més ampli de conservació i revitalització de l'església, que també ha implicat la millora de la climatització de l'espai, amb l'objectiu de preservar el patrimoni religiós i facilitar-ne l’ús en el context de la residència Sagrada Família.
L'acte de benedicció de l'orgue restaurat va ser presidit pel bisbe d'Urgell, Mons. Josep Lluís Serrano, en una cerimònia que va comptar amb la participació de diversos membres de l'Institut de la Sagrada Família, incloent-hi la Superiora General, M. Laura Garione. La cerimònia va ser un moment de significat per a la comunitat religiosa, que va subratllar la importància d'aquest instrument com a part fonamental del patrimoni de la ciutat.
El moment de la benedicció va estar marcat per la interpretació de Mn. Jordi Miquel, Canonge-Organista de la Catedral de Santa Maria de La Seu d'Urgell, que va acompanyar la cerimònia amb diverses peces musicals. El programa incloïa obres de compositors com Jesús Guridi, Valenti Miserachs, Cèsar Franck, Teodor Dubois i la peça Virolai, un himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, com a part de la tradició musical catalana. La interpretació del Virolai va ser un homenatge a la fe de la comunitat i a la religiositat popular de la ciutat.
Aquest acte de restauració i benedicció de l'orgue és una fita important per a l'església de la Sagrada Família i per a La Seu d'Urgell en general. La renovació de l'orgue permet recuperar una tradició sonora vinculada tant a la litúrgia com a la música sacra, i assegura que aquest instrument continuï formant part de la vida religiosa i cultural del territori. L'orgue restaurat, juntament amb altres millores a l'església, constitueix un element essencial de la identitat cultural i espiritual de la ciutat.
En finalitzar l’acte, la Gna. Ileana Muñiz va agrair la tasca de tots els implicats en la restauració, i la Superiora General, M. Laura Garione, va lliurar un obsequi a Mn. Jordi Miquel en agraïment per la seva contribució a la preservació i revitalització de la tradició musical de l'església.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Flick, sobre l'actuació de Joan García contra el Racing: 'Ens ha salvat
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona