L’aeroport d’Andorra-La Seu bat rècord de passatgers durant el 2025
En total, la infraestructura dels Pirineus va arribar als 19.160 viatgers
ACN
Els aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d’Urgell han tancat el 2025 amb rècords d’activitat. La infraestructura aeroportuària de Ponent ha acabat l’exercici amb un rècord de 42.029 operacions, un 50% més que l’any anterior i encadenant tres anys de pujades. El total de passatgers s’ha incrementat un 36% fins als 53.848 usuaris, la tercera millor xifra de la història gràcies a la consolidació de l’activitat comercial. D’altra banda, l’aeròdrom dels Pirineus ha registrat un nou rècord anual amb 19.160 viatgers (+18%), gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid. Des del 2019, els passatgers a l’aeroport d’Andorra-La Seu s’han gairebé multiplicat per cinc.
En total, 73.008 persones han fet ús d’aquestes infraestructures gestionades per la Generalitat, un 30% més que l’any 2024, mentre que el nombre d’operacions de vol s’ha situat en 48.394 (+45%). Aquest creixement s’explica, principalment, per l’augment de l’activitat a l’aeroport de Lleida–Alguaire, que concentra la major part de les operacions i passatgers, així com per l’evolució positiva de l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell, que continua consolidant les seves connexions regulars.
Ampliació programada
La infraestructura pirinenca ha disparat els usuaris que la fan servir en els últims anys i ha experimentat un creixement de passatge que gairebé multiplica per cinc el del 2019, quan es van comptabilitzar 3.941. L’increment ha sigut especialment pronunciat en els últims anys, amb un augment del 72% el 2024 i del 18% el 2025, gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid, operades dos dies a la setmana.
Pel que fa als moviments, durant l’exercici van fregar el rècord històric però es van quedar per sota de les 6.846 operacions del 2021.
De cara al 2026, està prevista una ampliació de les instal·lacions amb l’objectiu de respondre a l’elevada demanda d’espais d’hangar. Actualment, hi ha dinou hangars adjudicats, i els espais disponibles ja estan ocupats o en fase de construcció. El projecte contempla la construcció de nou hangars més.
Durant l’any 2025 també s’ha assolit un acord amb els operadors de parapent d’Organyà per compatibilitzar la seva activitat amb la de l’aeroport. La solució adoptada preveu la implantació del control aeri a partir de l’estiu de 2026.
Finalment, els GRAE han iniciat els treballs per a la construcció de les seves noves instal·lacions a l’aeroport, amb la previsió de basar-hi 45 persones.
Lleida–Alguaire atreu el nombre més alt de passatgers en cinc anys
La infraestructura lleidatana encadena tres anys de creixement sostingut en les operacions registrades i aquest 2025 ha aconseguit batre l’anterior rècord amb un total de 42.207 moviments. Així doncs, aquesta xifra supera en 7.116 operacions el segon millor registre històric de l’any 2021 (35.091), i representa un augment del 50% respecte del 2024, quan se’n van registrar 28.112.
Pel que fa als passatgers, l’aeroport de Lleida–Alguaire arrossega dos exercicis de creixement per sobre dels dos dígits, després de l’increment del 27,4% del 2024 i del 36% del 2025. Durant l’exercici, la infraestructura va arribar al millor resultat des de l’esclat de la pandèmia, però va continuar per sota dels 54.792 del 2010 -any de la seva inauguració- i dels 58.614 del 2019.
Segons el Departament de Territori, aquesta evolució positiva s’ha vist impulsada, entre altres factors, per la consolidació de l’activitat comercial i l’increment de l’operativa. Durant l’any 2025, s’ha mantingut la ruta d’Air Nostrum amb Palma, amb freqüències setmanals (divendres, diumenge i dilluns), a més dels vols regulars d’estiu cap a Eivissa i Maó.
L’aeroport ha acollit l’operativa del turoperador polonès Itaka, amb vols procedents de Polònia que aterraven cada divendres del 18 de gener al 21 de març. Al llarg d’aquest any també s’han iniciat vols xàrter amb origen al territori, com ara un vol al Caire el passat mes de setembre, a banda dels xàrters vinculats als desplaçaments d’equips esportius, entre altres operatives.
De cara al 2026, la principal novetat serà el retorn de la companyia sueca Quality Travel, que tornarà a oferir paquets d’esquí amb vols procedents de Noruega i Suècia durant els mesos de febrer i març.
