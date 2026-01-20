El projecte Plançó arriba a la Seu d’Urgell per impulsar la participació juvenil en la cultura
La iniciativa cultural promou la implicació activa dels joves de la comarca en les arts escèniques i a prop dels equipaments locals
La Seu d'Urgell s’ha incorporat oficialment al projecte cultural Plançó - Circuit Escena Jove Ponent Pirineu, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la participació activa de joves d'entre 12 i 18 anys en la vida cultural dels municipis del territori, amb especial èmfasi en les arts escèniques. Aquest projecte, que va néixer el 2021 a la Xarxa de Cooperació Territorial de Lleida de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya), inicia una nova etapa amb una proposta renovada i més sostenible, que busca consolidar-se i projectar-se a llarg termini.
La iniciativa, que compta amb el suport d'ajuntaments de diverses localitats de Ponent i el Pirineu, inclou municipis com Agramunt, Guissona, Tremp, Tàrrega, Sort, Juneda, el Pont de Suert i les Borges Blanques. Amb l’adhesió de la Seu d’Urgell, el projecte guanya més força i ofereix noves oportunitats perquè els joves puguin gaudir i participar activament en activitats culturals fora de l'horari escolar. Així, els municipis que participen en el projecte tenen l’oportunitat de fomentar una cultura més accessible i viva per als joves, amb activitats com sortides a espectacles, tallers amb artistes, col·loquis postfunció i participació en esdeveniments culturals locals.
“Es tracta de donar als joves la possibilitat de viure la cultura de manera crítica i participativa, no només portant-los als teatres, sinó fent-los partícips del procés cultural”, explica Ramon Giné, membre de l’empresa Xinampa Cultural, responsable de la dinamització del projecte.
La programació del primer semestre de 2026
El projecte ja compta amb una selecció d'espectacles que tindran lloc durant els pròxims mesos, amb la previsió que els joves puguin gaudir d'una oferta variada. Entre els espectacles destacats d'aquesta primera part de l’any es troben:
- 6 de febrer a Tremp: Hipstory de Brodas Bros.
- 13 de març a Agramunt: Ragazzo.
- 10 d’abril a Tàrrega: Nua (radiografia d’un trastorn).
- Maig a la Seu d’Urgell: data i obra per confirmar.
Amb aquests espectacles, el projecte busca apropar les arts escèniques als joves i garantir que tinguin l’oportunitat no només d’assistir a activitats culturals, sinó també d’opinar i participar activament en les diferents propostes.
Un projecte amb futur
Després d’una prova pilot molt exitosa el 2021, amb la participació de dotze municipis de Ponent i el Pirineu, el projecte reprèn ara una nova etapa, que aposta per una gestió més sostenible i cooperativa entre els ajuntaments i els recursos públics disponibles. Segons Giné, "el valor afegit d’aquest model renovat és el treball en xarxa entre els municipis participants, com la Seu d'Urgell, que comparteixen objectius i recursos per garantir que els joves tinguin accés a experiències culturals de qualitat".
Amb l’incorpora de la Seu d’Urgell, el projecte posa en relleu la importància de crear una cultura arrelada als territoris més petits i allunyats dels grans centres urbans. A més, fomenta la creació d’un teixit cultural més fort, que connecti els joves amb els seus equipaments i institucions locals.
Aquest compromís amb la cultura i la joventut no només beneficia els participants directes del projecte, sinó que també reforça el paper de la Seu d’Urgell com a municipi capdavanter en la promoció de la cultura en el seu territori. A través de PLANÇÓ, els joves tindran l'oportunitat de ser protagonistes de la seva pròpia experiència cultural i compartir-la amb altres joves de la comarca.
Una aposta per un model cultural inclusiu
L’adhesió de la Seu d’Urgell a PLANÇÓ és una mostra més del seu compromís amb la cultura i la joventut, amb l’objectiu d’oferir a la població jove propostes culturals enriquidores i estimulants. El projecte no només busca apropar la cultura a les zones perifèriques, sinó també generar un espai on els joves es sentin representats i tinguin veu en el procés creatiu.
Amb un model de gestió més col·laboratiu i amb una major implicació dels municipis, PLANÇÓ promet continuar creixent i consolidant-se com una eina clau per la integració de la joventut en la vida cultural dels seus territoris.
