Un incendi de xemeneia a Oliana obliga a confinar els veïns

Quatre dotacions dels bombers han treballat per apagar les flames

Un foc a la xemeneia d’un edifici de planta baixa més quatre pisos al carrer Major d’Oliana ha obligat aquest migdia a confinar temporalment els veïns. L’avís als Bombers de la Generalitat s’ha rebut a les 15.13 h.

Els efectius han accedit a la teulada a través del terrat i han muntat una línia d’aigua per la façana per extingir el foc. Mentre un equip revisava els pisos amb càmera tèrmica per controlar la temperatura, l’altre ha treballat directament sobre la llar de foc.

Per precaució, s’ha confinat la planta baixa i la primera planta per la presència de fum. Finalment, els bombers han descartat qualsevol afectació estructural del fumeral. Hi han participat quatre dotacions.

