Parador de la Seu: ara és també un Punt Lila al centre de la ciutat
L’establiment formarà el seu personal i oferirà informació i assessorament a dones víctimes de violència de gènere
El Parador de la Seu d’Urgell ha incorporat aquest dimarts un Punt Violeta a les seves instal·lacions, amb el compromís de col·laborar activament en la lluita contra la violència masclista mitjançant la difusió d’informació, l’assessorament i l’acompanyament a les dones víctimes i al seu entorn. D’aquesta manera, l’establiment alturgellenc s’afegeix a la xarxa de Paradors adherits a aquesta iniciativa impulsada pel Ministeri d’Igualtat, en col·laboració amb la cadena hotelera pública Paradores.
A l’acte d’inauguració hi han assistit la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, el subdelegat del Govern a Lleida, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la directora del Parador, Verónica García, entre altres representants institucionals.
El Punt Violeta és una eina pensada per implicar el conjunt de la societat en la prevenció de la violència masclista i apropar la informació i els serveis d’atenció a les dones. També ofereix orientació sobre com actuar davant un possible cas de violència de gènere en un establiment, entitat o organisme públic.
Durant la presentació, Raquel Sánchez ha remarcat que l’objectiu és “convertir els Paradors en punts segurs i de referència per a les dones” i ha subratllat que “no podem abaixar la guàrdia”, en referència al presumpte assassinat masclista ocorregut aquest diumenge a Lleida. “Des de totes les institucions, empreses i sectors hem de fer front a aquesta xacra”, ha afegit.
La implantació del Punt Violeta comporta la formació específica del personal del Parador per saber detectar i actuar davant situacions de violència masclista, oferir el primer assessorament i mantenir una coordinació directa amb la xarxa local i comarcal de serveis d’atenció a les dones.
Amb aquesta incorporació, el Parador de la Seu d’Urgell se suma als establiments lleidatans de Vielha i Arties, que ja formen part de la xarxa de Punts Violeta des del novembre de l’any passat.
