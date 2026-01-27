Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una esllavissada complica la circulació a Ribera d'Urgellet

El Servei Català de Trànsit ha habilitat un pas alternatiu

Un punt de la C-14, al seu pas per Ribera d'Urgellet

Un punt de la C-14, al seu pas per Ribera d'Urgellet / Google Maps

Regió7

Ribera d'Urgellet

Una esllavissada congestiona la circulació a Ribera d'Urgellet. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'incident ha tingut lloc poc abans de les 9 del matí a la C-14. En conseqüència, es registren retencions en ambdós sentits entre els punts quilomètrics 171 i 172.

S'ha habilitat un pas alternatiu mentre es treballa en la resolució de l'incident.

