Fundació Planes Corts: els oficis possibles al Pirineu
L'entitat activa un nou programa per promoure l'economia circular al territori amb una major presència d'alumnat femení
La Fundació Planes Corts ha activat el cicle Tastets d’Oficis amb un taller de fusteria que s'ha celebrat el cap de setmana a l’Espai Joan Planes d’Estamariu. La primera sessió ha comptat amb deu persones inscrites, vuit de les quals dones, una dada que posa de manifest l’interès creixent per part del col·lectiu femení per acostar-se a oficis tradicionalment masculinitzats.
Trencant estereotips de gènere
La presència majoritària de dones en aquest primer taller reflecteix una tendència cada vegada més consolidada: l’interès femení pels oficis manuals i artesans creix i contribueix a trencar estereotips de gènere. Aquesta diversificació, segons la Fundació, enriqueix el sector i aporta noves mirades a professions amb una forta arrel tradicional, segons ha remarcat la fundació.
Un cicle amb mirada al futur
El cicle Tastets d’Oficis està format per un total d’11 tallers que es desenvoluparan al llarg de l’any en entorns rurals. La iniciativa persegueix diversos objectius: fomentar la microemprenedoria, posar en valor els oficis artesans, oferir formació en àmbits innovadors vinculats a la tecnologia i reforçar el sentiment de comunitat al territori.
La Fundació Planes Corts treballa des de fa anys per la dinamització i revitalització del món rural a través de la formació, la cultura i el foment de l’emprenedoria, tant en oficis tradicionals com en noves activitats vinculades al desenvolupament sostenible del territori. El cicle Tastets d’Oficis s’ha consolidat com una de les seves principals eines per connectar persones, coneixement i oportunitats al Pirineu.
La Fundació Planes Corts impulsa aquest 2026 una recent edició del cicle Tastets d’Oficis, una proposta formativa que ofereix un total d’onze tallers repartits al llarg de l’any amb l’objectiu de posar en valor els oficis tradicionals, fomentar la microemprenedoria i generar comunitat en entorns rurals. Les sessions es faran majoritàriament a Estamariu, amb algunes activitats a Biscarri i Bescaran.
El cicle es reactiva el 21 de febrer. La proposta serà de decoració d’objectes de llauna i fusta amb Carmen Invernon i Ceramista, al local Cal Parmon d’Estamariu. El mes següent, el 7 de març, Mireta Manes dirigirà el taller Crea una camisa al teu gust, dedicat a la costura creativa, també a l’Espai Joan Planes.
L’11 d’abril, la formació continuarà amb Feltre, amb Carla R. Butter, centrada en la creació de peces tèxtils mitjançant tècniques de llana. El 23 de maig, Jana Ferrés i La Valira Dolça oferiran La cuina del bosc, un tastet dedicat a la gastronomia amb productes silvestres.
El calendari d’estiu inclou el taller de bioconstrucció amb Lluïsa Silla (Niu d’Arquitectura) els dies 31 de maig i 1 de juny, i el de cianotípia amb Gemma Pla el 13 de juny, ambdues propostes a Estamariu. El 2 d’agost, David Acuña conduirà Diverteix-te amb la informació, una sessió creativa sobre comunicació visual a Cal Parmon.
A la tardor, el 11 d’octubre, es farà el taller d’agricultura biodinàmica amb Joan Pagès a Biscarri, mentre que el 14 de novembre, Albert Villà (Akarona) dirigirà el tastet de sabons i xampús, centrat en l’elaboració de productes naturals.
El cicle es tancarà el 19 de desembre amb un taller d’escriptura creativa a càrrec d’Albert Villà (L’Ofici d’Autor), a Bescaran, una proposta per explorar la narració personal i la creativitat literària.
Des de la Fundació Planes Corts destaquen que els Tastets d’Oficis volen “connectar persones amb coneixement, territori i oportunitats”, alhora que promouen la formació pràctica, el talent local i la revitalització del món rural a través de la cultura i els oficis. El projecte s’ha consolidat com una eina de dinamització social i econòmica al Pirineu, amb una participació creixent en cada edició.
