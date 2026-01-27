L'Alt Urgell dels joves
El Consell Comarcal posa en marxa un portal digital específic per facilitar l’accés a informació, recursos i assessorament juvenil
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha estrenat una nova pàgina web de l’Oficina Jove comarcal amb l’objectiu d’esdevenir un punt de referència per al jovent de la comarca. El nou portal, accessible a través de l’adreça joves.alturgell.cat, vol apropar tota la informació, els recursos i els serveis juvenils d’una manera clara, entenedora i actualitzada.
La plataforma ofereix continguts estructurats per àmbits temàtics com la formació, la recerca de feina, la mobilitat internacional, l’habitatge, la salut i el benestar emocional, així com la participació juvenil i l’agenda d’activitats. Segons el Consell Comarcal, la voluntat és facilitar que els joves puguin trobar en un sol espai totes les eines necessàries per planificar el seu futur personal i professional.
A més, el portal permet conèixer de primera mà els serveis d’atenció i assessorament que ofereix l’Oficina Jove, així com els programes que es desenvolupen als diferents municipis de la comarca, amb especial èmfasi en l’acompanyament personalitzat i de proximitat.
Una de les principals novetats de la nova web és la seva estructura clara i intuïtiva, pensada tant per a ordinadors com per a dispositius mòbils. Aquest disseny facilita una navegació àgil i permet mantenir-se informat de convocatòries, activitats i novetats d’interès per al jovent.
Paral·lelament, l’Oficina Jove ha impulsat també un nou canal de comunicació a través d’una comunitat de WhatsApp, que permet a les persones interessades vincular-se a diferents grups segons els seus interessos. Aquest sistema vol oferir informació directa sobre ofertes de feina, oportunitats formatives, beques o programes de mobilitat internacional de manera ràpida i senzilla.
Amb aquestes noves eines digitals, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell reforça el seu compromís amb les polítiques de joventut i amb la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els municipis, apropant els recursos públics a través de canals més accessibles i adaptats als hàbits de comunicació actuals.
