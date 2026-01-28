Bibliobús Pere Quart: una vida de lectures als confins del Pirineu, ara en perill
La reducció del servei porta al Parlament una resolució per garantir-ne la continuïtat, recuperar la freqüència quinzenal i ampliar el servei a zones com Tuixent i la Vall de la Vansa
El Bibliobús Pere Quart, una biblioteca sobre rodes amb més de quatre dècades d’història, recorre des de l’any 1982 les carreteres del Pirineu per portar la lectura pública a municipis petits i nuclis disseminats sense biblioteca fixa. Integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya i gestionat pel Departament de Cultura, el servei s’ha convertit en una peça clau per garantir l’accés a la cultura en zones de muntanya i rurals.
El bibliobús pren el nom de Pere Quart, pseudònim del poeta català Joan Oliver, que durant la Guerra Civil va ser un dels xofers del bibliobús del Servei de Biblioteques al Front de la Generalitat. Un homenatge que vincula el vehicle no només amb la literatura, sinó també amb el compromís històric de portar llibres allà on no n’hi havia.
Inicialment, el servei va començar a operar als municipis del Pallars Jussà i de l’Alta Ribagorça, i a partir de 1995 es va ampliar al Pallars Sobirà. Més recentment, el gener de 2021, la ruta es va estendre també a tres municipis de l’Alt Urgell —Coll de Nargó, Organyà i Ribera d’Urgellet (Pla de Sant Tirs)—, fet que permet oferir servei de lectura pública a 18 nuclis de població de 16 municipis, amb un total de 9.362 habitants. El Bibliobús Pere Quart ofereix préstec de documents, accés a internet, assessorament bibliotecari i activitats de foment de la lectura.
La reducció del servei, al Parlament
Malgrat aquesta trajectòria consolidada, el partit polític Els Comuns ha alertat que el servei travessa actualment una situació crítica. El grup ha presentat al Parlament una proposta de resolució per exigir mesures urgents que permetin revertir les mancances detectades, especialment la reducció de la freqüència de pas del bibliobús.
La diputada Txell Teruel assenyala que el servei “no s’ha estat prestant amb la regularitat necessària”, una situació que s’ha vist agreujada per la manca de cobertura de la plaça de conductor o conductora. Aquesta incidència ha provocat que el bibliobús hagi passat d’una periodicitat quinzenal a una de mensual, i fins i tot a la suspensió temporal del servei en alguns municipis, deixant la població sense un accés adequat a la lectura pública.
A aquesta problemàtica s’hi afegeix la inexistència del servei en alguns punts del territori. El regidor de Josa i Tuixén i co-coordinador territorial dels Comuns, Mario Mata, denuncia que la zona de Tuixent-La Vansa, als termes municipals de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols, no disposa de bibliobús. Segons Mata, aquesta absència suposa un greuge territorial i vulnera el principi d’equitat en l’accés als serveis culturals, especialment per a la gent gran, la infància i les persones amb dificultats de mobilitat.
Per aquest motiu, la proposta de resolució presentada pels Comuns reclama mesures estructurals per garantir la continuïtat, la qualitat i la regularitat del servei de bibliobús a l’Alt Pirineu i Aran. Entre els sis punts del text destaca l’establiment d’un servei estable a la zona de Tuixent-La Vansa, la recuperació d’una freqüència mínima quinzenal, la cobertura immediata de les places de personal i la revisió de rutes i calendaris.
Els Comuns també demanen millorar la transparència informativa sobre l’estat del servei i elaborar una avaluació global dels bibliobusos a les zones rurals i de muntanya de Catalunya, amb l’objectiu de garantir la cohesió territorial i l’equitat cultural. El grup confia que la resolució rebi el suport de la resta de forces parlamentàries.
