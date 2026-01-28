La carretera de la Valls d'Aguilar pateix un nova esllavissada i els veïns es queixen que "és un problema que es repeteix i es repeteix"
Segons els veïns, la carretera LV-5134 "pateix esllavissades constants i ni la Diputació ni l'Ajuntament hi posen solucions"
Les pluges dels darrers dies han provocat diverses esllavissades. Algunes a carreteres per on hi ha força trànsit i que se solucionen en poques hores. Però el problema és diferent quan el cas passa a una carretera secundària, que dona servei a molt pocs veïns. Com a mínim, d'això és del que es queixen alguns veïns de Les Valls d'Aguilar, un municipi de poc més de 250 habitants i que comprèn fins a 14 nuclis de població, la majoria dels quals units per una carretera: la LV-5134.
Aquesta via, que va de Noves de Segre a Els Castells, és una carretera que pertany a la Diputació de Lleida i que ja ha patit més d'una esllavissada en els darrers mesos. La darrera ha estat aquesta tarda de dimecres, a tres quarts de 4, al punt quilomètric 5, i encara que no ha estat la més greu, ja que permet passar amb un vehicle 4x4, dona mostra de la perillositat de la zona.
El 20 d'agost de l'any passat se'n va produir una altra de força més gran i perillosa.
Molts veïns s'han posat en contacte amb la Diputació de Lleida i amb l'Ajuntament de Les Valls d'Aguilar demanant solucions, que de moment no han arribat.
Aquesta no ha estat l'única esllavissada que ha patit la comarca aquest dimecres al migdia. Una estona abans, una esllavissada de terra i arbres ha tallat una carretera local que dona accés a diversos nuclis de les Valls de Valira.
Subscriu-te per seguir llegint
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa